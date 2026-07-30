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MotoGP | Trackhouse: ecco chi e come ha creduto e puntato nel talento di Ai Ogura

Ai Ogura è la rivelazione della stagione 2026 di MotoGP. Trackhouse ha puntato su di lui quando l'attenzione dei rivali era posta su altri. Matteo Baiocco e Davide Brivio hanno vinto la loro scommessa.

Giacomo Rauli Matteo Nugnes
Pubblicato:
Ai Ogura, Trackhouse Racing

Ai Ogura, Trackhouse Racing

Foto di: Alexander Trienitz

Ai Ogura è senza dubbio la rivelazione della stagione 2026 di MotoGP, almeno per quanto riguarda il ristretto mondo dei piloti della classe regina del Motomondiale. 

Il pilota giapponese si trova al secondo anno con Trackhouse dopo aver vinto il titolo iridato di Moto2 nel 2024. Nella prima stagione in MotoGP è arrivato qualche sprazzo acciecante del suo talento, ma anche comprensibili momenti di difficoltà che fanno parte dell'apprendimento di un pilota a una categoria così difficile e impegnativa sotto tutti i punti di vista qual è quella riservata ai prototipi 1000 di cilindrata.

Parlare oggi di Ogura come di un pilota dal futuro luminoso è molto facile. Lo era certamente meno a metà del 2024, quando il giapponese non sembrava essere nemmeno il favorito per il titolo della classe di mezzo. Ed è stato proprio in quel momento che il team Trackhouse ha avuto l'idea di scegliere lui dopo averlo visionato a lungo

Davide Brivio, attuale team principal della squadra americana, in un'intervista esclusiva rilasciata a Motorsport.com ha svelato come sia nata la scelta di Ogura e chi abbia spinto maggiormente per prenderlo e metterlo sull'Aprilia RS-GP a partire dal 2025.

"Noi guardavamo Ogura da un po', anche aiutato da Matteo Baiocco (foto sotto), il nostro riders coach, che segue un po' i ragazzi in pista e devo dargli il giusto credito. Quando parlavamo mi diceva: 'Questo qui (Ai Ogura) è forte, è bravo'. Gli chiedevo sempre di guardare piloti di Moto2 e avevamo una lista". 

Matteo Baiocco,

Matteo Baiocco,

Foto di: CIV

"Abbiamo iniziato a pensare a lui anche perché è giapponese, uno poco sotto i riflettori, non aveva grande attenzione attorno. Ma il suo stile di guida sembrava già predisposto alla MotoGP, come usciva dalle curve, faceva questo pick up. Insomma, sembrava già avere uno stile di guida adatto alla classe superiore". 

Oltre allo stile di guida, la forte volontà di non mollare mai, anche nelle situazioni più complesse, hanno rubato l'occhio ai vertici di Trackhouse. Non solo quello, ma anche la caratteristica che continua a contraddistinguerlo anche in questi mesi: la capacità di preservare le gomme e avere una seconda parte di gara molto spesso unica nel suo genere.

"Mi piaceva molto perché a volte partiva male e poi recuperava. Ed è un po' la caratteristica che sta venendo fuori anche in MotoGP. Quindi qualcuno che non si dà per vinto. Anche se si qualificava male riusciva sempre a fare una bella rimonta, a recuperare tante posizioni. E quando l'abbiamo scelto era terzo in campionato, non era nemmeno considerato tra i favoriti". 

"Inoltre l'anno prima aveva perso il Mondiale all'ultima gara, quindi era considerato come un pilota non in grado di vincere il campionato. Poi però si è dimostrato bravissimo e devo dire che siamo contentissimi di avere condiviso questa esperienza insieme". 

Sia Brivio che Ogura lasceranno Trackhouse a fine stagione. Il primo andrà in Honda a ricoprire un ruolo dirigeziale, mentre il secondo diverrà pilota ufficiale di Yamaha accanto a Jorge Martin. Proprio per questo, ai due sarebbe piaciuto vincere una gara assieme prima di prendere due strade differenti. E questo si è verificato ad Assen.

"Sono anche molto, molto felice che sia riuscito a vincere una gara, ce lo siamo detti subito. Quando lui ci ha fatto sapere che non sarebbe che non sarebbe rimasto, poi subito dopo l'ho detto io, ci siamo detti: 'Prima di separarci dobbiamo vincere una gara insieme!'. E così è successo ad Assen e siamo entrambi molto contenti. Credo che a lui dia molta soddisfazione vedere il suo team contento e i suoi ragazzi che festeggiano. E' stata una bella avventura con Ogura e credo che rimarrà nella storia di Trackhouse".

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