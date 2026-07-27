MotoGP | Trackhouse tra Brivio e Guidotti: ecco come si stanno dividendo i compiti

Il team Trackhouse è forse la realtà più bella e sorprendente del Mondiale 2026 di MotoGP. Il team statunitense, partito non certo per stare costantemente nei piani alti della classe maggiore del Motomondiale, si è conquistato a suon di vittorie tra Sprint e gare lunghe, pole position e podi lo status di seria pretendente al titolo e, nel peggiore dei casi, alla Top 3 finale della stagione.

Un risultato che, se fosse acquisito a fine anno, esalterebbe non poco sia quanto costruito dalla squadra a stelle e strisce, ma anche dall'Aprilia stessa, capace di fornire moto eccellenti anche ai team privati e supportarli nel migliore dei modi.

Eppure, al termine del 2026, diverse cose importanti cambieranno. Non si tratta solo dell'enorme passaggio dalle moto 1000 alle nuove 850cc, e nemmeno a una nuova coppia piloti (Raul Fernandez dovrebbe essere confermato, mentre per il posto di Ai Ogura sembra essere in pole position Enea Bastianini), ma la guida del team stesso.

Da tre anni a questa parte, Davide Brivio è alla guida di Trackhouse e in poco tempo si è trovato a portare il team dallo status di esordiente a quello di serio pretendente per vittorie e titoli. Guardando alla storia di Brivio, viene difficile pensare a un semplice colpo di fortuna: quando si ottengono certi risultati per tutto l'arco della carriera, la fortuna è solo un elemento. Poi serve bravura, talento, etica del lavoro e perseveranza.

"Con Justin Marks, il proprietario di Trackhouse, ti fai sempre sogni, ambizioni. Ti poni obiettivi che sembrano in quel momento irrealistici. Ma è bene sognare, secondo me. Quindi l'idea era quella di diventare uno dei migliori team indipendenti del paddock e, magari, provare a disturbare anche qualche team ufficiale", ha detto Brivio in un'intervista esclusiva rilasciata a Motorsport.com.

"L'idea era quella di stabilizzarci, diventando una realtà importante del paddock, lottando per le prime posizioni e venendo considerati uno dei team migliori. Questa era l'idea iniziale. Piano piano, con il lavoro e poi grazie ai ragazzi del team e alle persone che lavorano con me siamo cresciuti. Se mi guardo indietro sono contento, ma ora bisogna guardare avanti".

Francesco Guidotti Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

A tal proposito, ossia guardare avanti, è ormai di dominio pubblico che al termine della stagione Brivio lascerà Trackhouse per assumere un ruolo molto importante in Honda HRC. Il suo posto nel team statunitense sarà preso da Francesco Guidotti, rientrato dalla porta principale nel Motomondiale dopo un periodo di fermo in seguito all'esperienza in KTM.

"Francesco Guidotti l'ho suggerito a Justin Marks quando ho comunicato che non sarei rimasto. Poi credo che Justin abbia valutato diversi candidati e ha scelto lui", ci ha confidato Brivio durante la nostra chiacchierata (che potete trovare in calce all'articolo in versione video e integrale).

"Francesco ha grande esperienza, è un po' un plug-and-play, è pronto subito. Ora abbiamo questo periodo di transizione".

Brivio e Guidotti sono entrambi al lavoro per Trackhouse, ma l'ex boss di Yamaha e Suzuki ha spiegato in che modo si siano divisi il lavoro per la seconda parte del 2026 e per la ovvia transizione che dovrà avvenire in vista della prossima stagione.

"Io ho cercato di comunicare al team la mia partenza (a Trackhouse) per il 2027 il più presto possibile, mi sembrava corretto, perché non volevo fare una trattativa di piloti o consigliare a Trackhouse piloti, fare la squadra per il prossimo anno scegliendo anche meccanici e tecnici per poi dire a settembre o a ottobre 'Scusate, l'anno prossimo non ci sarò, me ne vado'. Non mi sembrava affatto bello".

"Così l'ho comunicato il prima possibile e Francesco è qui per preparare la fase 2027. Io porto avanti il mio lavoro per chiudere al meglio questa stagione dal punto di vista sportivo. Francesco invece preparerà l'organizzazione 2027 e poi ci sarà la transizione tra di noi".