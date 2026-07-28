I test team di MotoGP tornano al lavoro a Jerez e Mugello

Lo sviluppo dei prototipi MotoGP per il 2027 non si ferma e i costruttori, dopo una breve pausa estiva, tornano al lavoro con due giornate di test a Jerez e al Mugello.

Proprio questo martedì, sul circuito del sud della Spagna, Augusto Fernández e Andrea Dovizioso, collaudatori e piloti di sviluppo della Yamaha, scenderanno in pista per proseguire lo sviluppo della YZR-M1 2027, la moto da 850 cc realizzata secondo il nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore dalla prossima stagione.

Oltre a una riduzione della potenza, il nuovo regolamento limita l'impiego dell'aerodinamica, elimina i dispositivi di abbassamento dell'assetto (ride height devices) e introduce un nuovo fornitore di pneumatici, Pirelli, che prenderà il posto dell'attuale Michelin.

Con metà della stagione ormai alle spalle e senza significativi progressi con l'attuale moto da 1000 cc dotata di motore V4, introdotto quest'anno in sostituzione dello storico quattro cilindri in linea, Yamaha concentra ora tutti i propri sforzi sulla moto del 2027. Sarà questo il prototipo che verrà affidato a Jorge Martín e Ai Ogura nel test ufficiale di pre-stagione in programma a Valencia il 1° dicembre e che, salvo cambiamenti dell'ultimo momento – ai quali si sta lavorando ma senza grandi sviluppi – rappresenterà il primo contatto di entrambi i piloti con i nuovi pneumatici Pirelli.

Prossima tappa: Mugello

Mentre Yamaha procede in modo piuttosto autonomo, potendo svolgere test su qualsiasi circuito grazie al proprio status nel sistema delle concessioni, gli altri costruttori tendono più spesso a condividere pista e costi durante le sessioni di prova.

I team di collaudo di Ducati, KTM, Aprilia e Honda, quest'ultima tornata dopo il GP di Germania al livello D del sistema delle concessioni, riprenderanno il lavoro la prossima settimana con un test congiunto al Mugello. Il circuito toscano è stato infatti prenotato per i giorni 5 e 6 agosto, mercoledì e giovedì, praticamente in concomitanza con l'inizio del weekend del GP di Gran Bretagna, in programma a Silverstone nel fine settimana del 9 agosto.

Gli stessi quattro costruttori avevano già svolto un test congiunto a Barcellona a metà luglio (15 e 16 luglio) e, tre settimane dopo, torneranno in pista con, almeno sulla carta, gli stessi protagonisti.

Honda concentrerà il proprio lavoro sul prototipo 2027 con il collaudatore giapponese Takaaki Nakagami, che disputerà una wild card a Motegi, mentre continua ad attendere il recupero dall'infortunio al collo di Aleix Espargaró, l'altro pilota di sviluppo.

Anche i costruttori europei Ducati, KTM e Aprilia lavoreranno durante queste due giornate sulla moto del prossimo anno, anche se non è escluso che vengano testati alcuni componenti dell'attuale moto. I marchi italiani continuano infatti a sviluppare la versione 2025, impegnati nella lotta per il titolo mondiale, mentre il costruttore austriaco prosegue le prove per individuare la causa del problema che porta le proprie moto a spegnersi durante le gare. KTM ha infine ricevuto il via libera per poter aprire i propri motori, un intervento che tuttavia non verrà effettuato prima del Gran Premio di Silverstone.

Prima della fine di agosto, il martedì e il mercoledì precedenti al GP d'Aragona (28-30 agosto), i team di prova di Yamaha e Ducati torneranno al lavoro, questa volta per un test congiunto a Misano.