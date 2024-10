MotoGP | Bezzecchi, che beffa: Long Lap Penalty per il crash con Vinales

Il Gran Premio d’Australia non sarà tra i più entusiasmanti per Marco Bezzecchi, che ha concluso la Sprint al penultimo giro dopo aver centrato Maverick Vinales. I due, ingaggiati nella lotta per la quinta posizione, sono finiti nella ghiaia della Curva 1 dopo che il pilota del team Pertamina Enduro VR46 è stato risucchiato nella scia del portacolori Aprilia e qualsiasi tentativo di frenare è stato vano.

La Direzione Gara ha messo sotto investigazione l’accaduto e solo nella domenica mattina australiana è arrivato il responso: Long Lap Penalty per Marco Bezzecchi. Nonostante il pilota di Viserba fosse impossibilitato a fare qualsiasi azione per evitare l’incidente, i Commissari sostengono che la manovra è stata comunque pericolosa, danneggiando un altro pilota con la conclusione della gara per entrambi.

I due piloti sono stati visitati dopo la Sprint per precauzione e sia Vinales che Bezzecchi hanno ricevuto l’ok per scendere in pista domenica. Lo spagnolo ha riportato una modesta tumefazione post-traumatica, mentre l’alfiere VR46 si è recato a Melbourne per accertamenti, che non hanno evidenziato fratture.

Vinales e Bezzecchi sono scesi in pista per il warm-up e, nella gara di oggi pomeriggio, scatteranno dalla seconda e dalla quarta posizione rispettivamente. La domenica di Bez sarà però condizionata dalla penalità che dovrà scontare nella gara lunga del Gran Premio d’Australia.