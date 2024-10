MotoGP | Di Giannantonio penalizzato per la pressione delle gomme: scivola 7°

La Pertamina Enduro VR46 si è vista sfuggire per ben due volte il quinto posto nella Sprint del Gran Premio d'Australia. Prima ad averlo nel mirino è stato Marco Bezzecchi, che però ha concluso la sua gara nel peggiore dei modi, in seguito ad un terribile incidente con Maverick Vinales.

Il riminese è stato superato dal rivale dell'Aprilia sul rettilineo di partenza e, una volta arrivato in staccata, ha visto la sua Ducati essere risucchiata dalla scia della RS-GP, dando così vita ad una carambola spaventosa, dalla quale entrambi fortunatamente si sono rialzati solo con qualche contusione. In ogni caso, a scopo precauzionale, Bezzecchi è stato anche portato in ospedale a Melbourne per una TAC di controllo.

Con i due contendenti davanti a lui che si sono autoeliminati, la top 5 è passata nelle mani di Fabio Di Giannantonio, autore di una bella rimonta dal 12° posto in griglia nonostante una spalla ancora dolorante, che lo costringerà a terminare anzitempo la sua stagione, dopo il Gran Premio della Thailandia, per operarsi.

Fabio Di Giannantonio, VR26 Racing Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Anche per il pilota romano però è arrivata la doccia fredda, perché subito dopo la conclusione della gara è arrivata l'indicazione che era sotto investigazione per aver corso con un valore della pressione inferiore a quello minimo imposto dalla Michelin. Poco più tardi, è arrivata anche una penalità di 8" per lo stesso motivo, che lo ha fatto quindi arretrare al settimo posto, facendo guadagnare una posizione ciascuno all'altra Ducati di Franco Morbidelli e all'Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez.

Un peccato per "Diggia", che era molto soddisfatto della sua gara quando ha parlato con i giornalisti, ma quando ancora doveva sapere della penalità: "Facciamo sempre un po' di fatica nelle partenze, anche se ci sono un po' di ragioni per questo e ci lavoreremo per l'anno prossimo. Ho fatto una gran rimonta, perché al primo giro ero addirittura 16°, ma poi avevo un gran passo e sono riuscito a superare veramente chiunque avessi davanti".

"La gara forse è finita un po' troppo presto, perché c'era il potenziale per andare a riprendere Bagnaia e forse magari anche Bastianini. Però è stata la nostra Sprint migliore in termini di performance e questo è positivo per la gara lunga di domani. Anche perché, essendoci soprattutto curve a sinistra, faccio meno fatica con la spalla, quindi possiamo provare a divertirci di nuovo", ha concluso.