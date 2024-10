MotoGP | Bastianini: “Io e Pecco avversari, chi pensa il contrario è in malafede”

Ancora una gara in rimonta, ancora un grande risultato dopo un inizio non dei migliori: Enea Bastianini è ormai un esperto delle risalite e lo ha dimostrato anche a Phillip Island, dove è partito decimo per chiudere la Sprint in terza posizione. Eppure, a dispetto della posizione di partenza, il pilota Ducati è apparso soddisfatto soprattutto per il ritmo mostrato.

“La qualifica, visto come eravamo messi, non è stata neanche male”, ha raccontato Bastianini a Motorsport.com, spiegando perché non è riuscito ad andare oltre la decima posizione. “Purtroppo, l’ultimo giro ho preso la bandiera, ma non l’ho vista. Quindi ho tirato come se fosse l’ultimo giro e ho fatto anche un buon tempo, ma non è stato considerato”.

Qualche problema da inizio weekend ha condizionato un po’ l’avvio della gara, ma pian piano Bastianini è riuscito ad arrivare a un giusto compromesso che gli permettesse di essere veloce: “Sono partito decimo, la gara è stata un po’ inaspettata perché soffrivo abbastanza, soprattutto col posteriore. È tutto il weekend che non ho un buon feeling, ma alla fine abbiamo risolto i problemi abbastanza, nel giro di uscita ho visto che la moto andava meglio. La gara alla fine si è svolta abbastanza bene”.

Enea Bastianini, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Un ruolo chiave lo avranno le gomme, che nella gara lunga andranno scelte con accortezza: “Nella Sprint ho montato la dura all’anteriore e la morbida al posteriore, ma domani probabilmente il discorso sarà diverso. Solitamente sono uno che consuma un po’ meno le gomme, ma questa è una pista che le brucia abbastanza. Saranno fondamentali i dati di Bezzecchi, che oggi montava la media al posteriore. Anche se è caduto, penso che abbiamo qualche informazione”.

“Al momento la terza posizione della Sprint fa ben sperare, ma bisogna rimanere sul pezzo perché credo che ci sia ancora qualcosina da fare”, ha commentato Bestia in vista della gara di domenica. “Oggi mi sono trovato bene quando ero in gruppo, ma da solo faticavo sempre un po’ a tenere la linea. Molte volte sono andato fuori e penso che ci dobbiamo ancora mettere a posto. Non dico al 100%, ma arrivare almeno al 90 o 95% per provare a fare qualcosa in più. Per domani sarebbe bello riconfermarsi e perché no, provare a fare qualcosa in più”.

Una prova di forza, quella del pilota Ducati, che ha anche smentito chi, in questa fase della stagione, parla di giochi di squadra. A mettere un po’ di pepe alla lotta mondiale tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin c’è chi pensa che il #23 debba aiutare il compagno di squadra per potersi confermare campione, ma la battaglia tra i due dice il contrario: “È ovvio che ognuno debba pensare al suo, se no non saremmo qui. Quando siamo in pista, siamo avversari e lo sanno tutti. Chi pensa il contrario non lo vuole fare in buona fede, ma per me l’importante ora è pensare al campionato e sarà così fino alla fine”.