MotoGP | Martin domina la Sprint di Phillip Island, Bagnaia solo 4°

Jorge Martin era il grande favorito e non ha deluso le aspettative nella Sprint del Gran Premio d'Australia di MotoGP. Dopo una pole position strepitosa, il pilota del Prima Pramac Racing ha letteralmente dominato la gara breve, imponendo un ritmo infernale, costantemente sull'1'27" alto, per andare a firmare il suo sesto successo del sabato stagionale con un vantaggio finale di 1"5 che non è la fotografia corretta di quello che è stato il suo margine sulla concorrenza, che lo rende l'uomo da battere anche per la gara lunga di domani.

Una vittoria pesante per il madrileno, perché mentre lui dominava il rivale Pecco Bagnaia invece ha proseguito con le difficoltà mostrate anche in qualifica, confermando che il tracciato di Phillip Island non è tra i suoi preferiti. Il campione del mondo in carica è partito bene dalla seconda fila e, dopo aver fatto qualche giro dietro a Marco Bezzecchi, era anche riuscito a prendersi la seconda posizione. Alla lunga però il suo passo non è stato sufficiente per mantenere la piazza d'onore, infatti non ha potuto fare nulla quando alle sue spalle sono arrivati Marc Marquez prima ed Enea Bastianini poi, relegandolo ad un quarto posto finale che lo fa nuovamente scendere a 16 punti di ritardo nei confronti del leader iridato.

Dal canto suo, Marquez è stato bravissimo a mettere una pezza ad un errore alla prima curva che probabilmente gli è costato la possibilità di lottare per la vittoria con Martin. Il pilota del Gresini Racing è finito largo alla prima staccata e in questo modo ha aperto la porta a tanti avversari, finendo addirittura ottavo. A quel punto ha fatto valere il suo ritmo per risalire con dei bellissimi sorpassi, prendendosi alla fine il secondo posto e facendo capire che domani sarà uno di quelli da tenere d'occhio.

Sul gradino più basso del podio è salito Bastianini, autore di una bellissima rimonta dalla decima casella dello schieramento di partenza. Un bel risultato per il riminese, che però virtualmente scende dal podio iridato, visto che ora si ritrova ad inseguire Marquez di una lunghezza nella lotta per il terzo posto nel Mondiale.

Detto del quarto posto di Bagnaia, nel finale abbiamo assistito ad un incidente da brividi tra Bezzecchi e Maverick Vinales, che erano in lotta per la quinta posizione. Dopo una brutta partenza, il pilota dell'Aprilia era appena riuscito a superare quello della Pertamina Enduro VR46 sul rettilineo di partenza quando è successo il patatrac. La Ducati del riminese è stata risucchiata dalla scia della RS-GP e c'è stato un tamponamento ad altissima velocità, con i due piloti e le due moto che sono rotolate nella via di fuga ad altissima velocità.

Dopo qualche attimo di apprensione per Bezzecchi, entrambi si sono rialzati, ma l'incidente è finito sotto investigazione. I primi esami sull'italiano hanno escluso la presenza di fratture, ma sarà trasportato all'ospedale di Melbourne per essere sottoposto ad ulteriori accertamenti precauzionali. Anche lo spagnolo è passato dal Centro Medico, per lui si parla di una contusione al gomito destro, ma non c'è la presenza di fratture.

A completare la top 5 c'è quindi Fabio Di Giannantonio, ma anche per lui bisognerà aspettare l'operato dei commissari, visto che è finito sotto investigazione per aver corso con un valore della pressione inferiore a quello minimo imposto dalla Michelin. Nelle prime posizioni troviamo solo Ducati, perché a seguire poi c'è Franco Morbidelli in sesta piazza. Il primo degli "altri" invece è Raul Fernandez che con l'Aprilia del Trackhouse Racing ha avuto la meglio su quella ufficiale di Aleix Espargaro.

L'ultimo punticino se lo è portato a casa Augusto Fernandez, che è stato anche l'unico pilota KTM al traguardo, con i suoi colleghi Pedro Acosta (dolorante ad una spalla), Brad Binder e Jack Miller che sono finiti tutti ruote all'aria. Ha sfiorato la zona punti Luca Marini, rimasto fuori per appena 68 millesimi. Il marchigiano se non altro ha vinto la "Coppa Giappone", piazzando la sua Honda davanti alle due Yamaha di Fabio Quartararo e di un Alex Rins che ha fatto il gambero dopo essere scattato dalla terza fila.