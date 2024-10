MotoGP | Bagnaia: "Il sorpasso di Enea? Non chiederò mai team order!"

Pecco Bagnaia sapeva che avrebbe dovuto giocare in difesa a Phillip Island, ma il sabato del Gran Premio d'Australia è stato probabilmente al di sotto delle aspettative per il campione del mondo in carica, che ha faticato in qualifica con il quinto tempo e poi non è riuscito a fare troppo meglio nella Sprint, chiudendo quarto. Il tutto mentre il suo rivale nella corsa al titolo, lo spagnolo Jorge Martin, conquistava pole e vittoria, riallungando a +16 nel Mondiale.

Quella australiana è una pista che non gli è mai stata troppo congeniale neanche nelle categorie minori, ma oggi è stato soprattutto il vento a complicargli la vita, imponendogli delle modifiche sulla sua Ducati che purtroppo non hanno dato i risultati sperati.

"Sicuramente non sono contento, ma non potevamo fare di più oggi, quindi va bene così. Per domani però dobbiamo migliorare. Stamattina sono riuscito ad essere veloce sul bagnato, ma sull'asciutto, con così tanto vento, le modifiche che abbiamo fatto ieri non hanno aiutato e già in qualifica ho faticato un po'", ha spiegato un Bagnaia visibilmente deluso a fine giornata.

"In gara abbiamo fatto un'altra modifica, che però ha peggiorato quello che andava bene e non ha migliorato quello che andava male, quindi dobbiamo fare un po' un reset e provare a trovare qualcosa domani mattina nel Warm-Up. Ho già visto i dati e l'idea che abbiamo su cosa modificare sulla moto penso che sia buona, che mi possa aiutare", ha aggiunto.

Ad un certo punto era anche riuscito a portarsi in seconda posizione, alle spalle proprio di Martin, ma nel finale ha dovuto cedere alle rimonte delle altre Ducati di Marc Marquez e del compagno Enea Bastianini, che ne avevano più di lui in maniera abbastanza evidente. Quello che sembra preoccuparlo di più però al momento è il grande vantaggio di "Martinator".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Nonostante le difficoltà ho provato ad andare a prendere Jorge ad un certo punto, ma ho visto subito che mi sarei dovuto accontentare. Nel tratto veloce, con il vento, mi si chiudeva tanto l'anteriore. Dopo le qualifiche, sapevamo che oggi avrebbe avuto del margine e secondo me ha giocato con tutti quanti, poteva vincere con ancora più gap. Tra l'altro, guardando i dati, non ha avuto neanche un drop della gomma nel finale, mentre io ho iniziato ad avere un calo dopo 6-7 giri, però vedremo domani".

Al momento, dunque, domani l'unico obiettivo realistico sembra poter essere quello di limitare i danni, anche se potrebbe arrivare un piccolo aiuto dal clima, che dovrebbe essere più clemente, con il vento tanto sofferto che potrebbe calare la sua intensità.

"Noi facciamo il massimo come sempre. Sappiamo che questa pista mi piace molto, ma non è sicuramente una di quelle su cui riesco ad andare forte subito, come ad esempio la Thailandia e la Malesia. Proveremo a fare il massimo e comunque l'obiettivo per domani è stare il più vicini possibile a Jorge e vedere cosa succede. Sembra che domani le condizioni possano essere anche un pelino migliori, con meno vento, ma in ogni caso dovremo cercare di migliorare e sarà importante anche scegliere la gomma giusta".

Infine, gli è stato domandato proprio del sorpasso subito nel finale dal compagno di box, che di fatto gli ha rubato un punticino. E se magari non sarebbe stato meglio che la squadra tenesse a freno "Bestia", visto che ogni punto rischia di contare parecchio in questa contesa, ma la risposta di Pecco è stata chiara.

"Davanti a me c'era Marquez e lui è in lotta con Marc per il terzo posto nel Mondiale. E' giusto che faccia così, perché l'anno prossimo andrà via dal team e vuole finire terzo in campionato. Non sarò io quello che andrà a chiedere i team order, perché non l'ho mai fatto e non lo farò mai".