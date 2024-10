MotoGP | Martin: "Marquez arrivava veloce, domani sarà un'altra storia"

Jorge Martin aveva un conto aperto con Phillip Island. Lo scorso anno aveva letteralmente dominato il Gran Premio d'Australia, ma proprio all'ultimo giro aveva visto sfumare la vittoria, pagando la scelta azzardata della gomma posteriore soft, che lo ha tradito sul più bello, facendolo precipitare al quinto posto. Per il ritmo che aveva dimostrato di poter tenere, però, il pilota del Prima Pramac Racing era considerato il grande favorito questo fine settimana e per il momento non ha tradito le aspettative.

Dopo aver conquistato una pole position favolosa, rifilando oltre mezzo secondo al diretto inseguitore Marc Marquez, il madrileno ha comandato la Sprint dall'inizio alla fine, conquistando il suo sesto successo stagionale in una gara breve del sabato e riportando così a 16 lunghezze il suo vantaggio sul rivale Pecco Bagnaia, che non è andato oltre al quarto posto.

"Martinator" però è stato anche onesto nell'ammettere che probabilmente è stato Marquez a facilitargli il compito con l'errore commesso alla prima curva che lo aveva fatto arretrare all'ottavo posto nelle prime fasi, perché poi la rimonta del #93 è stata prepotente. E infatti se lo aspetta come un avversario decisamente temibile per la gara lunga di domani.

"Pensavo con con Marc così vicino sarebbe stata più difficile, ma non so cosa gli sia successo all'inizio. Ho fatto una buona partenza e nei primi giri non sapevo bene cosa aspettarmi dalla gomma posteriore, perché non abbiamo girato molto sull'asciutto e volevo essere prudente. Il vento era forte, ma non era costante, c'erano molte raffiche, quindi non è stato facile. Poi ho iniziato ad aumentare il ritmo ed il vantaggio, mantenendo il passo sull'1'27"", ha detto un Martin sorridente.

"Ho visto che Pecco è salito al secondo posto e ho pensato che potesse raggiungermi, ma in realtà sono riuscito ad estendere il mio margine e quando Marc è salito al secondo posto sono riuscito a tenerlo lì, anche se stava arrivando molto velocemente, quindi domani sarà un'altra storia, una gara più di gestione", ha aggiunto.

Il pilota spagnolo ha rivelato che preferisce non avere indicazioni sulla posizione del rivale nella corsa al titolo, concentrandosi solamente su quello che deve fare lui: "Non sapevo dove fosse Pecco, tranne che quando era secondo. Alla fine devo solo fare del mio meglio e sapere quale sia la sua posizione può soltanto farmi perdere la concentrazione".

Come detto, lo scorso anno la scelta della gomma è stata una variabile che ha condizionato la sua gara. Al momento è tutto abbastanza aperto per domani, ma c'è una certezza: questa volta non proverà a giocare un jolly, ma si allinerà a quello che faranno i suoi avversari.

"Ora la cosa importante è decidere la gomma per domani, c'è del lavoro da fare, perché sarà una gara molto lunga e difficile. Bezzecchi ha corso con la media e non sembra essere andato benissimo. E' complicato da capire, ma l'importante è che andiamo tutti sulla stessa soluzione e che arriviamo il più lontano possibile. Mi sentivo bene con la morbida, ma la Ducati ha ottimi ingegneri in questo settore e sanno bene come consigliarci quale gomma usare", ha concluso.