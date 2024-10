MotoGP | Vinales: "Vengo lanciato a 300 km/h: cosa devo fare, dargli un bacio?"

Maverick Vinales si era qualificato terzo in griglia, ma non è riuscito a mantenere la posizione al via, perdendone diverse fino all'ottava, che ha mantenuto per cinque giri. Tra cadute e sorpassi, il pilota dell'Aprilia ha iniziato a risalire fino alla sesta posizione, dietro a Marco Bezzecchi. Ma l'italiano ha lottato con le unghie e con i denti, nonostante la gomma posteriore media, fino all'11° giro, a due giri dalla fine della Sprint.

Vinales ha superato Bezzecchi e ha spinto forte in frenata, ma l'italiano ha perso il riferimento e non ha frenato dove avrebbe dovuto, colpendo brutalmente il posteriore della sua Aprilia. Entrambi sono finiti nella ghiaia ma, fortunatamente, senza troppe conseguenze rispetto a quello che sarebbe potuto accadere.

Secondo il rapporto medico del team Aprilia, Maverick "è stato portato al centro medico dove è stato visitato per degli accertamenti a seguito di una contusione al gomito sinistro. Non sono state riportate fratture, ma un’ecografia ha successivamente evidenziato una modesta tumefazione post-traumatica. Per questo motivo, il pilota spagnolo si sottoporrà a una terapia antinfiammatoria".

Nel frattempo, dopo aver lasciato la clinica del circuito, Maverick ha spiegato le sue sensazioni."Quando sono caduto ho sentito un crampo e poi non riuscivo a sentire la mano; per questo ho avuto un po' di paura", ha rivelato il pilota spagnolo. "Bezzecchi deve aver frainteso il punto di frenata. Abbiamo parlato e mi ha detto che dopo verrà a parlare con me; vediamo cosa ha da dire", ha proseguito.

Dopo l'incidente, con Bezzecchi immobile a terra, Maverick gli ha mostrato il dito medio, gesto per il quale alcuni lo hanno rimproverato. "Vengo lanciato a 300 chilometri all'ora e cosa devo fare, gli do un bacio? A casa mia avrei fatto qualcos'altro", ha cercato di risolvere la questione.

Ancora una volta Vinales non è riuscito a mettere a frutto la sua buona guida con un risultato positivo. Anche stavolta, e non per la prima volta, ha sbagliato la partenza e i primi giri.

"Sto spingendo la moto al limite, anche oltre il limite. Il problema è che mi passano in frenata. Ho cercato di passare Marc Marquez e sono dovuto andare largo e lungo", ha detto con rammarico, soprattutto perché: "oggi mi vedevo in lotta per il podio". "Domani ci proverò, ma vedremo come si consuma la gomma", ha detto il pilota catalano addolorato.

Per il momento siamo ancora in attesa di sapere se ci sarà qualche tipo di provvedimento per l'incidente. Il Collegio dei Commissari ha rimandato l'incontro con Bezzecchi a domenica mattina a causa delle sue condizioni fisiche odierne.