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MotoGP | Bezzecchi: "Ogura mi avrebbe superato comunque. Il contatto si poteva evitare, ma non deve scusarsi"

Il Gran Premio della Malesia si è concluso solo con un sesto posto per il pilota dell'Aprilia, che comunque ha visto dei miglioramenti a Sepang rispetto al 2025. Riguardo al contatto con l'altra RS-GP di Ogura poi non ha voluto polemizzare, limitandosi a dire che il giapponese avrebbe potuto evitarlo, visto che sarebbe passato comunque.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 1 nov 2026, 12:20

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Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Che l'Aprilia potesse soffrire a Sepang era abbastanza risaputo, ma probabilmente la domenica di Marco Bezzecchi in Malesia è andata anche peggio del previsto, soprattutto dopo una Sprint come quella di ieri, conclusa sul gradino più basso del podio. Oggi invece il riminese è riuscito a rimanere agganciato alla speranza del podio solo per poco più di metà gara, poi si è dovuto arrendere al degrado degli pneumatici, arretrando fino ad un sesto posto che, con la contemporanea vittoria di Marc Marquez, vale praticamente la fine del sogno iridato.

"Ho faticato un po' più di quanto mi aspettassi, anche vedendo come mi sentivo ieri, ma alla fine ho provato a dare il massimo all'inizio per recuperare un po' ed ero vicino ad Alex Marquez e ad Acosta. Ho provato un attacco un po' disperato su Alex, perché ho iniziato a sentirmi davvero malissimo con l'anteriore: la temperatura e l'usura della gomma erano molto alte più di quanto mi aspettassi, quindi ho provato, diciamo, una mossa disperata. Ce l'ho quasi fatta, ma poi mi ha ripassato in accelerazione e in quel momento ho capito che sarebbe stata durissima fino alla fine", ha detto Bezzecchi ai giornalisti presenti a Sepang, tra cui quelli di Motorsport.com

"Poi ho perso un paio di volte l'anteriore e ho iniziato a guidare in modo un po' più difensivo e così ho anche finito il posteriore, perché non entravo abbastanza veloce in curva ed aprivo il gas molto presto. Su una pista come questa è dura. Quindi, diciamo che ci sono due facce della medaglia. Quella negativa è, ovviamente, che volevo fare di più e dopo ieri mi aspettavo di andare un po' più veloce, ma quella positiva è anche che rispetto all'anno scorso il passo avanti che abbiamo fatto è stato enorme, perché l'anno scorso abbiamo sofferto ancora di più, quindi ora pensiamo al Qatar", ha aggiunto.

Ieri si è discusso tanto dei possibili ordini di scuderia, con Marc Marquez che aveva sottolineato quanto fosse stato duro con lui Ai Ogura. Oggi il giapponese però ha di fatto smentito la cosa, perché nel finale ha riservato lo stesso trattamento a Bezzecchi nella battaglia per il quarto posto. Anzi, i due sono arrivati addirittura al contatto alla curva 1 ad un paio di giri dal termine.

"Ad essere sincero, in quel momento era più veloce di me. Penso che mi avrebbe superato comunque un paio di curve più avanti, proprio come ha fatto alla fine. Non è stato necessariamente il contatto in sé, solo perché entrambi abbiamo rischiato di cadere e avrebbe potuto avere conseguenze negative, ma alla fine è andato tutto bene. È uno sport in cui a volte possono capitare cose del genere, quindi non c’è alcun rancore. Penso che mi avrebbe superato comunque, quindi va bene così", ha detto il romagnolo allontanando alcun tipo di polemica.

Anche perché, dal canto suo, il pilota del Trackhouse Racing si è anche scusato pubblicamente, anche se secondo Bezzecchi non era neanche necessario: "Io non ho nessun bisogno di scuse alla fine, nel senso che le accetto, perché io con Ai ho un ottimo rapporto, mi sta simpaticissimo. Però alla fine non è che ci sia tanto di cui scusarsi, perché fortunatamente è andato tutto bene. E' vero, è un contatto che si poteva evitare, ma solamente perché abbiamo rischiato di cadere entrambi. Io mi stavo difendendo, ma mi avrebbe passato comunque, quindi nessun rancore assolutamente".

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Con il risultato odierno, i punti da recuperare su Marc Marquez sono diventati addirittura 67. Questo vuol dire che se il ducatista ne farà 8 più di lui in Qatar, sarà tagliato fuori dai giochi anche dalla matematica. Per il momento però, anche se la speranza è molto sottile, "Simply the Bez" preferisce rimanerci aggrappato.

"Beh, diciamo che è davvero difficile. Realisticamente parlando, è dura. Ma finché i numeri non saranno contro di noi, continuerò a crederci, continuerò a dare il massimo ogni giorno, sia a casa che in gara. Certo, non è una situazione facile. Marc sta andando bene. Questo GP arriva in una fase del campionato in cui non avremmo avuto bisogno di una gara in cui fare fatica, ma è quello che abbiamo, quindi dobbiamo lavorare ancora di più; lo faremo ad iniziare dal Qatar".

Tra le altre cose, anche a Lusail non è scontato che l'Aprilia non possa avere ancora qualche difficoltà: "In Qatar non avevamo brillato l'anno scorso, però non so cosa aspettarmi. Di certo, la carica e la grinta ci sono, quindi mi auguro che faticheremo meno nel caso in cui dovessimo faticare. Dobbiamo approcciare il weekend come sempre, sperando però che in Qatar vada bene".

Al portacolori della Casa di Noale poi è stato fatto notare che, pur essendo stato molto più costante dopo la pausa estiva, non è più riuscito a mostrare quella velocità che ad inizio stagione lo aveva reso il favorito nella corsa al titolo.

"Lo condivido in parte, nel senso che ci sono state volte dove abbiamo faticato un po' di più e volte dove abbiamo faticato meno. Le volte dove abbiamo faticato meno mi sono sentito abbastanza veloce, però è vero che comunque un po' di esplosività, soprattutto quella all'inizio del weekend, per partire subito a cannone, dopo l'infortunio ancora la sto un po' cercando. Delle volte mi viene più facile, delle volte meno, penso che sia una cosa che può capitare quando hai tante cadute e quando ti fai male. Però ci sto lavorando duramente, perché se l'ho fatto una volta posso lavorare e posso cercare di essere di nuovo veloce. Adesso non è semplice, però se fosse stato facile, dai...".

Infine, quando gli è stato domandato con che morale lascia la Malesia, ha concluso: "Non sono arrabbiato, perché non voglio veramente sprecare neanche un briciolo di energie. Non sono contento, questo è chiaro, perché comunque speravo di fare di più. Un po' ce lo aspettavamo, ma è andata così. Cerco di guardare il positivo, che comunque c'è, perché comunque l'anno scorso qua avevamo fatto pietà, invece quest'anno siamo stati bravi. Aprilia ha lavorato in maniera incredibile e finalmente abbiamo iniziato a divertirci anche qui, quindi direi che da una parte non c'è male".

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