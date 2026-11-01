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MotoGP Malesia

MotoGP | Marc Marquez domina a Sepang e ipoteca il Mondiale, podio per Acosta e Alex. Solo 6° Bezzecchi

Il pilota della Ducati centra la settima vittoria stagionale e allunga a +44 sull'assente Martin. Avrà il primo match point per il decimo titolo la settimana prossima in Qatar e la Ducati passa in testa al Costruttori. Sul podio Acosta e Alex Marquez, mentre Bezzecchi crolla sesto nel finale, alle spalle di Ogura e di un ottimo Bastianini.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 1 nov 2026, 08:05

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: MOHD RASFAN-AFP via Getty Images

Ormai non è più un se, ma un quando. Marc Marquez aspetta solo di sapere quando conquisterà il decimo titolo iridato della sua carriera, l'ottavo in MotoGP. Il pilota della Ducati ha letteralmente dominato il Gran Premio della Malesia in questo modo ha messo un chiaro sigillo sulla stagione 2026.

Complice anche l'assenza per infortunio del rivale Jorge Martin, la vittoria di Sepang è una di quelle che vale doppio per il campione di Cervera, perché gli ha permesso di prendere il largo in classifica, volando a +44. Margine che gli consentirebbe di chiudere i giochi la settimana prossima in Qatar, a patto di guadagnare altri 30 punti nei confronti del pilota dell'Aprilia. Cosa tutt'altro che impossibile, visto che non è neanche scontato che possa essere della partita a Lusail.

Il campione del mondo in carica oggi non ha fatto prigionieri, ha preso il comando delle operazioni fin dalla prima curva, lasciandolo solo per qualche istante, quando suo fratello Alex ha provato ad infilarlo alla staccata della curva 4, andando però lungo e concedendogli l'incrocio.

Da quel momento in poi, la gara è stata un vero e proprio monologo del #93, che si è presentato sotto alla bandiera a scacchi con oltre 4" di vantaggio sugli inseguitori in una gara nella quale la gestione degli pneumatici ha fatto da padrona, festeggiando la sua settima affermazione stagionale, che è anche la sua 80° in assoluto nella classe regina. Un successo che ha celebrato anche con una dedica alle vittime della strage ferroviaria di Toledo.

Alle sue spalle si è piazzato un Pedro Acosta che ha completato un weekend molto positivo, dando seguito alla bella vittoria di ieri nella Sprint. Il pilota della KTM è rimasto alle spalle di Alex Marquez per circa metà gara e quando è finalmente riuscito a liberarsi del pilota del Gresini Racing era ormai ad oltre due secondi da Marc. Per un paio di giri ha provato a ricucire, ma poi ha capito che non c'era nulla da fare e si è accontentato di una comunque buonissima piazza d'onore.

Quando ha subito il sorpasso di Acosta, Alex Marquez pareva piuttosto in crisi e sembrava poter finire nel mirino delle Aprilia che lo inseguivano. Tuttavia, Marco Bezzecchi è riuscito ad infilarlo in un paio di occasioni, ma poi lo spagnolo ha sempre avuto modo di replicare. Anzi, nel finale poi è riuscito di nuovo a prendersi un po' di margine sulle RS-GP, portando così in porto il suo terzo podio domenicale stagionale.

Negli ultimi giri si è invece infiammata la battaglia per la quarta posizione in casa Aprilia, che ha portato anche ad un contatto tra Bezzecchi ed Ai Ogura alla curva 1. Alla fine il giapponese del Trackhouse Racing è riuscito ad avere la meglio, ma il suo quarto posto non è bastato per tenere la Casa di Noale in vetta alla classifica Costruttori, che ora vede la Ducati comandare con 8 lunghezze di margine.

Dopo aver incassato il sorpasso di Ogura, Bezzecchi invece è letteralmente crollato e all'ultimo giro è andato larghissimo alla curva 13, cedendo un'ulteriore posizione alla KTM Tech3 di Enea Bastianini, autore di un'ottima prova. Per il riminese, dunque, il sogno iridato si spegne definitivamente qui, perché ora il gap nei confronti di Marquez è diventato di ben 67 punti.

Alle loro spalle, Luca Marini si è preso la palma di miglior pilota Honda con il settimo posto, precedendo la Ducati di un Fabio Di Giannantonio in ombra nonostante oggi sia stato montato un nuovo motore sulla sua Ducati della Pertamina Enduro VR46, che però non pare aver risolto i problemi di velocità di punta che aveva accusato ieri. Nella top 10 poi c'è anche il suo compagno di squadra Franco Morbidelli, decimo alle spalle della KTM di Brad Binder.

Solo 11° la prima delle Yamaha, che ancora una volta è stata quella di Fabio Quartararo. E' stata un'altra domenica da dimenticare invece quella di Pecco Bagnaia, transitato sotto alla bandiera a scacchi in 13° posizione, ma soprattutto distanziato di ben 32"9 dalla Desmosedici GP gemella. Se la matematica non è un'opinione, questo vuol dire che il piemontese oggi ha preso oltre 1"5 al giro da Marquez...

La classifica del Gran Premio della Malesia

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Moto Giri Tempo Distacco km/h Ritirato Punti 1 M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 20

40'14.236

25 2 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 20

+4.172

40'18.408

4.172 20 3 A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 20

+5.955

40'20.191

1.783 16 4 A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 20

+6.759

40'20.995

0.804 13 5 E. Bastianini Tech 3 23 KTM 20

+10.896

40'25.132

4.137 11 6 M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 20

+11.259

40'25.495

0.363 10 7 L. Marini Honda HRC 10 Honda 20

+17.724

40'31.960

6.465 9 8 F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 20

+17.790

40'32.026

0.066 8 9 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 20

+23.729

40'37.965

5.939 7 10 F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 20

+25.097

40'39.333

1.368 6 11 F. Quartararo Yamaha Factory Racing 20 Yamaha 20

+25.826

40'40.062

0.729 5 12 A. Rins Yamaha Factory Racing 42 Yamaha 20

+27.063

40'41.299

1.237 4 13 F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 20

+32.960

40'47.196

5.897 3 14 M. Viñales Tech 3 12 KTM 20

+34.597

40'48.833

1.637 2 15 I. Lecuona Gresini Racing 27 Ducati 20

+38.446

40'52.682

3.849 1 16 J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 20

+43.327

40'57.563

4.881 dnf J. Zarco Team LCR 5 Honda 17

+3 Giri

35'17.309

3 Giri Ritirato dnf D. Moreira Team LCR 11 Honda 14

+6 Giri

29'46.196

3 Giri Ritirato dnf J. Mir Honda HRC 36 Honda 9

+11 Giri

18'42.571

5 Giri Ritirato dnf A. Fernandez Pramac Racing 47 Yamaha 1

+19 Giri

3'40.908

8 Giri Ritirato Guarda i risultati completi

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