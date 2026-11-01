Intervista
MotoGP Malesia
MotoGP | Acosta: "È frustrante perdere così tanti giri alle spalle di qualcuno perché ci manca velocità"
A Sepang lo spagnolo chiude secondo alle spalle di Marc Marquez, ma a lungo ha dovuto inseguire Alex Marquez per trovare il modo di superarlo, senza poi avere tempo per rimontare nei confronti della Ducati #93.
Oriol Puigdemont
Pubblicato: 1 nov 2026, 09:03
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Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images
Pedro Acosta chiude il Gran Premio della Malesia con un ottimo bottino, totalizzando ben 32 punti su 37 possibili. Dopo aver vinto la gara Sprint di sabato, lo “Squalo di Mazarrón” si è classificato secondo domenica nella gara principale, ma faticando non poco per conquistare quella posizione.
Infatti, in una gara in cui Marc Márquez ha presto preso il comando per staccarsi dal gruppo e continuare a puntare al suo decimo Mondiale, il pilota di Murcia si è trovato bloccato da Alex Márquez, penalizzato dalla mancanza di velocità di punta della sua KTM rispetto alle Ducati e impiegando metà gara per trovare lo spazio giusto per superare il rivale della Gresini Racing.
Troppo tardi, però, perché a quel punto il Marquez #93 era già in fuga con due secondi di vantaggio. Così, sebbene Acosta abbia concluso la giornata di domenica soddisfatto del podio, non ha potuto fare a meno di rimanere con l’amaro in bocca, il che lo ha portato a scuotere la testa nel parco chiuso proprio mentre avrebbe dovuto festeggiare.
"È un po’ frustrante perdere così tanti giri alle spalle di qualcuno perché ci manca velocità. Anche se dobbiamo essere contenti di quanto fatto. Credo che abbiamo tirato fuori il massimo da ciò che avevamo; per tutto il weekend abbiamo faticato con il feeling dell’avantreno, e la gara è stata solo un’altra sessione in cui abbiamo sofferto".
"Quindi dobbiamo essere contenti del podio. In tutto ciò, purtroppo ci pagano per lamentarci, lo dico sempre, ma va bene così, siamo contenti perché abbiamo fatto un buon fine settimana".
Visto che la Desmosedici era più veloce di circa 4-5 km/h rispetto alla RC16, ad Acosta è rimasto altro fa fare che attendere il momento giusto per superare Alex: "La strategia che ho messo in atto era quella di seguirlo perché non avevo altre carte da giocare. Aspettare un po’ dietro di lui, avvicinarmi nei punti in cui era un po’ più veloce e cercare di risparmiare un po’ di gomma per il finale. È andata bene, non come avrei voluto, perché avrei preferito essere un po’ più vicino a Marc. Ma oggi non c’era molto altro da fare".
Alla domanda sul valore che attribuisce al podio, ha risposto: "Mi sarebbe piaciuto ottenere un po’ di più, perché alla fine, con tutti i problemi al motore che abbiamo avuto durante l’anno, non siamo nemmeno in una posizione tale da poter rischiare con quel poco che ci resta di campionato. Dobbiamo accontentarci di ciò che abbiamo, continuare un po’ su questa linea e vedere se riusciamo a strappare qualche altro podio da qui alla fine dell’anno".
Tuttavia, prima di concludere, Acosta ha chiarito che i problemi col motore della sua moto non hanno influito su quanto visto questa domenica: "Per quanto riguarda i motori, stiamo dando il massimo con quello che abbiamo. Dobbiamo sfruttare al massimo il pacchetto a nostra disposizione e andare avanti".
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