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MotoGP | Marquez: "Festeggiare in Qatar? Non voglio entrare in polemica, preferisco rimanere concentrato"

Grazie al trionfo di Sepang, il pilota della Ducati si è guadagnato il primo match point iridato, che si giocherà la settimana prossima in Qatar, dove la maggior parte dei piloti però non vorrebbe andare a correre a causa del conflitto in Medio Oriente. Marc però ha preferito non polemizzare, perché vuole rimanere concentrato sull'obiettivo.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 1 nov 2026, 09:30

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

12 gare fa aveva 102 punti di distacco e ora ne ha 44 di vantaggio. Marc Marquez è ad un passo dal concretizzare il più grande ribaltone della storia della MotoGP. Al Mugello la sua stagione pareva compromessa, ma il pilota della Ducati non si è arreso, ha lavorato a testa bassa e a suon di vittorie si è costruito addirittura la possibilità di chiudere i giochi con due gare d'anticipo.

Grazie al successo ottenuto in Malesia, dominando dal primo all'ultimo giro, il pilota di Cervera si è garantito il primo match point per la sua decima corona, l'ottava nella classe regina, che si giocherà la settimana prossima in Qatar.

Per chiudere i giochi, il #93 dovrebbe guadagnare altri 30 punti su Jorge Martin, che questa domenica non era in pista per la frattura del radio destro rimediata a Phillip Island e quindi non sarà al top della condizione neanche a Lusail. Ma anche 8 nei confronti di Marco Bezzecchi, che l'aritmetica tiene ancora in corsa a -67. Per Marc però è ancora presto per iniziare a fare calcoli.

"E' vero che mancano solo tre gare alla fine, ma è un campionato in cui è già successo di tutto e ci sono ancora molti momenti importanti. Ci sono le Sprint e le gare lunghe, quindi non si sa mai e dobbiamo rimanere concentrati. Abbiamo preso un po' di margine in campionato e l'importante è che abbiamo preso punti anche su Bezzecchi, perché nelle ultime gare è sempre stato molto forte. Ma restiamo concentrati", ha detto Marquez ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Quella di Sepang è stata una gara nella quale è stata fondamentale la gestione degli pneumatici e lo spagnolo ha dimostrato ancora una volta di essere un maestro in questo ambito. Per esempio al primo giro, quando si era fatto superare brevemente dal fratello Alex proprio per evitare di dare subito uno shock a quella posteriore.

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

"Se sgommi alla curva 3 al primo giro, è il momento in cui la consumi di più. Sapevo che mi avrebbe potuto attaccare qualcuno, ma avevo già pensato di riattaccare alla curva 9, questa era la mia strategia. Sapevo che gestire bene in quel punto al primo giro era fondamentale e infatti alla fine avevo un buon grip e sono riuscito a tenere un buon passo, proprio perché la gomma dietro era a posto".

La cosa curiosa è che si è creata una situazione in cui Marc si potrebbe trovare a fare festa proprio in Qatar, in un weekend che la maggior parte dei piloti vorrebbe cancellare a causa del conflitto in Medio Oriente. Pur essendo uno dei più convinti sul fatto che non si dovrebbe andare a Lusail, il ducatista ha cercato di essere politicamente corretto.

"Non è il momento di entrare in polemica. Voglio solo rimanere concentrato per dare il 100% in Qatar, a Portimao e a Valencia. Non voglio entrare in una guerra che ti stanca e basta".

Infine, quando gli è stato domandato se dopo un dominio del genere in una gara così impegnativa si possano considerare meno impattanti i suoi problemi fisici, ha concluso: "Nelle gare che sono di stancezza cardiovascolare, mi sento bene. Quelle che invece sono di stanchezza muscolare sono quelle in cui faccio più fatica. Ma è l'adrenalina di lottare per un campionato quello che mi sta facendo andare forte, perché per il resto, più che una riabilitazione è stato un continuo adattamento".

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