MotoGP Qatar
MotoGP | Yamaha prende posizione contro il GP del Qatar e annuncia che non correrà!
Seguendo le norme interne dell'azienda, che vietano ai suoi dipendenti di viaggiare in zone di conflitto bellico, la Casa di Iwata ha annunciato questa domenica che non parteciperà al Gran Premio del Qatar.
Oriol Puigdemont
Modificato: 1 nov 2026, 10:17
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Alex Rins y Fabio Quartararo, pilotos de Yamaha
Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images
Il team ufficiale Yamaha ha annunciato questa domenica, tramite un comunicato, che non viaggerà la prossima settimana a Doha per disputare il Gran Premio del Qatar di MotoGP. Secondo la normativa interna dei dipendenti del costruttore di Iwata, questi non possono viaggiare in zone dove sia in corso un conflitto bellico, come nel caso della regione del Medio Oriente, dove gli Stati Uniti e Israele mantengono vivo un confronto con l'Iran, nel quale sono stati attaccati alcuni paesi del Golfo Persico, tra cui il Qatar.
Nelle ultime settimane i piloti e l'organizzazione della MotoGP hanno mantenuto un braccio di ferro in cui i primi chiedevano garanzie da parte del promotore del campionato per viaggiare alla volta di Lusail, un'idea che non piace a nessuno dei piloti, che fino all'ultimo hanno mantenuto la loro pressione e riunioni a tutti i livelli per non andare in Qatar.
Alle sei del pomeriggio della Malesia, Yamaha ha diffuso il seguente comunicato:
"Dopo una recente valutazione della situazione in Medio Oriente, Yamaha non ha trovato motivi sufficienti per modificare le restrizioni di viaggio vigenti in tutta l'azienda".
"Di conseguenza, Yamaha ha informato il MotoGP Group della sua decisione di non partecipare al Gran Premio del Qatar 2026".
"Questa decisione risponde alla valutazione che Yamaha fa delle informazioni disponibili in questo momento ed è indipendente dalle misure adottate dal MotoGP Group e dall'organizzatore dell'evento".
"Yamaha mantiene il suo fermo impegno con la MotoGP e non vede l'ora di riprendere la competizione nel Gran Premio del Portogallo".
Come anticipato da Motorsport.com, i piloti hanno raddoppiato questo venerdì e sabato le pressioni sull'organizzatore per non viaggiare in Qatar, e si sono dovuti riunire in un ufficio prestato da Yamaha nel paddock, poiché l'organizzatore si è rifiutato di mettere loro a disposizione una sala per farlo.
Sebbene tutto sembrasse indicare che il paddock della MotoGP fosse rassegnato a viaggiare nella zona, questo colpo di scena da parte della Yamaha, che dal punto di vista sportivo non si gioca assolutamente nulla, può far cambiare il corso e l'opinione di altri team.
Al momento non si sa se Pramac, team satellite della Casa giapponese e nel quale lavorano membri del costruttore di Iwata, prenderà la stessa decisione.
Leggi anche:
MotoGPMotoGP | Marquez: "Festeggiare in Qatar? Non voglio entrare in polemica, preferisco rimanere concentrato"
MotoGPMotoGP | Lettera dei piloti come ultimo tentativo per evitare di recarsi in Qatar
MotoGPLa tensione tra la MotoGP e i suoi piloti è alle stelle: siamo alle minacce di sanzioni sportive
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente MotoGP | Marquez: "Festeggiare in Qatar? Non voglio entrare in polemica, preferisco rimanere concentrato"
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Oriol Puigdemont
MotoGP | Acosta: "È frustrante perdere così tanti giri alle spalle di qualcuno perché ci manca velocità"
MotoGP
MotoGP
Malesia
1 h
MotoGP | Acosta: "È frustrante perdere così tanti giri alle spalle di qualcuno perché ci manca velocità"
MotoGP | Lettera dei piloti come ultimo tentativo per evitare di recarsi in Qatar
MotoGP
MotoGP
Malesia
3 h
MotoGP | Lettera dei piloti come ultimo tentativo per evitare di recarsi in Qatar
La tensione tra la MotoGP e i suoi piloti è alle stelle: siamo alle minacce di sanzioni sportive
MotoGP
MotoGP
Qatar
22 h
La tensione tra la MotoGP e i suoi piloti è alle stelle: siamo alle minacce di sanzioni sportive
More from
Alex Rins
MotoGP | I piloti si oppongono alla multa per mancata presenza agli eventi coi tifosi
MotoGP
MotoGP
Indonesia
20 g
MotoGP | I piloti si oppongono alla multa per mancata presenza agli eventi coi tifosi
MotoGP | Rins fa l'autostop e Miller lo riporta ai box con tanto di stoppie: "Me la sono fatta addosso"
MotoGP
MotoGP
Giappone
29 g
MotoGP | Rins fa l'autostop e Miller lo riporta ai box con tanto di stoppie: "Me la sono fatta addosso"
Pavesio esclusivo: "Ecco il piano globale Yamaha per tornare a vincere in MotoGP e non solo"
MotoGP
MotoGP 1 gm
Pavesio esclusivo: "Ecco il piano globale Yamaha per tornare a vincere in MotoGP e non solo"
More from
Yamaha Factory Racing
MotoGP | La griglia di partenza si rassegna a dover correre in Qatar
MotoGP
MotoGP
Qatar
2 g
MotoGP | La griglia di partenza si rassegna a dover correre in Qatar
Pavesio: "Un addetto ai lavori di MotoGP parla di sport, uno di F1 di business, ma l'evoluzione non deve spaventarci"
MotoGP
MotoGP 17 g
Pavesio: "Un addetto ai lavori di MotoGP parla di sport, uno di F1 di business, ma l'evoluzione non deve spaventarci"
MotoGP | I piloti guardano con sospetto al viaggio in Medio Oriente per disputare il GP del Qatar
MotoGP
MotoGP 17 g
MotoGP | I piloti guardano con sospetto al viaggio in Medio Oriente per disputare il GP del Qatar
Ultime notizie
MotoGP | Yamaha prende posizione contro il GP del Qatar e annuncia che non correrà!
MotoGP
MtGP MotoGP
Qatar
5 min
MotoGP | Yamaha prende posizione contro il GP del Qatar e annuncia che non correrà!
F1 | Lawson squalificato in Messico: ecco perché la FIA ha escluso la Racing Bulls dalle qualifiche
Formula 1
F1 Formula 1
Messico
21 min
F1 | Lawson squalificato in Messico: ecco perché la FIA ha escluso la Racing Bulls dalle qualifiche
Carrera Cup Italia | Mugello: gara 2 ha ancora tanto da decidere...
Carrera Cup Italia
PCCI Carrera Cup Italia
Mugello
36 min
Carrera Cup Italia | Mugello: gara 2 ha ancora tanto da decidere...
MotoGP | Marquez: "Festeggiare in Qatar? Non voglio entrare in polemica, preferisco rimanere concentrato"
MotoGP
MtGP MotoGP
Malesia
51 min
MotoGP | Marquez: "Festeggiare in Qatar? Non voglio entrare in polemica, preferisco rimanere concentrato"
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti