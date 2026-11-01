MotoGP Qatar

MotoGP | Yamaha prende posizione contro il GP del Qatar e annuncia che non correrà!

Seguendo le norme interne dell'azienda, che vietano ai suoi dipendenti di viaggiare in zone di conflitto bellico, la Casa di Iwata ha annunciato questa domenica che non parteciperà al Gran Premio del Qatar.

Oriol Puigdemont

Modificato: 1 nov 2026, 10:17

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Alex Rins y Fabio Quartararo, pilotos de Yamaha

Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il team ufficiale Yamaha ha annunciato questa domenica, tramite un comunicato, che non viaggerà la prossima settimana a Doha per disputare il Gran Premio del Qatar di MotoGP. Secondo la normativa interna dei dipendenti del costruttore di Iwata, questi non possono viaggiare in zone dove sia in corso un conflitto bellico, come nel caso della regione del Medio Oriente, dove gli Stati Uniti e Israele mantengono vivo un confronto con l'Iran, nel quale sono stati attaccati alcuni paesi del Golfo Persico, tra cui il Qatar.

Nelle ultime settimane i piloti e l'organizzazione della MotoGP hanno mantenuto un braccio di ferro in cui i primi chiedevano garanzie da parte del promotore del campionato per viaggiare alla volta di Lusail, un'idea che non piace a nessuno dei piloti, che fino all'ultimo hanno mantenuto la loro pressione e riunioni a tutti i livelli per non andare in Qatar.

Alle sei del pomeriggio della Malesia, Yamaha ha diffuso il seguente comunicato:

"Dopo una recente valutazione della situazione in Medio Oriente, Yamaha non ha trovato motivi sufficienti per modificare le restrizioni di viaggio vigenti in tutta l'azienda".

"Di conseguenza, Yamaha ha informato il MotoGP Group della sua decisione di non partecipare al Gran Premio del Qatar 2026".

"Questa decisione risponde alla valutazione che Yamaha fa delle informazioni disponibili in questo momento ed è indipendente dalle misure adottate dal MotoGP Group e dall'organizzatore dell'evento".

"Yamaha mantiene il suo fermo impegno con la MotoGP e non vede l'ora di riprendere la competizione nel Gran Premio del Portogallo".

Come anticipato da Motorsport.com, i piloti hanno raddoppiato questo venerdì e sabato le pressioni sull'organizzatore per non viaggiare in Qatar, e si sono dovuti riunire in un ufficio prestato da Yamaha nel paddock, poiché l'organizzatore si è rifiutato di mettere loro a disposizione una sala per farlo.

Sebbene tutto sembrasse indicare che il paddock della MotoGP fosse rassegnato a viaggiare nella zona, questo colpo di scena da parte della Yamaha, che dal punto di vista sportivo non si gioca assolutamente nulla, può far cambiare il corso e l'opinione di altri team.

Al momento non si sa se Pramac, team satellite della Casa giapponese e nel quale lavorano membri del costruttore di Iwata, prenderà la stessa decisione.

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