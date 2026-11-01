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MotoGP | Miller sbotta: "Nessuno vuole andare in Qatar, siamo stati molto chiari!"

L'australiano di Pramac si espone categoricamente contro il GP previsto a Lusail la prossima settimana, con la diatriba tra i piloti della griglia e i vertici del Motomondiale che prosegue a suon di lettere e minacce.

Rachit Thukral

Pubblicato: 1 nov 2026, 10:47

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Jack Miller, Pramac Racing

Foto di: Asif Zubairi

Jack Miller non capisce perché la MotoGP stia insistendo per disputare il Gran Premio del Qatar, sottolineando che 19 piloti su 22 non sono intenzionati a partecipare alla gara dopo una serie di riunioni avvenute negli ultimi 10 giorni, con la maggioranza del gruppo che ha assunto una posizione unitaria riguardo all'evento di Lusail in programma dal 6 all'8 novembre.

Il conflitto in corso in Medio Oriente ha sollevato seri dubbi sulla possibilità di svolgere la gara in sicurezza, mentre le elezioni di medio termine negli Stati Uniti di martedì rendono la situazione ancora più imprevedibile.

Ma nonostante i piloti abbiano fatto del loro meglio per far annullare la gara, la MotoGP non si è lasciata influenzare dalla situazione, avendo ottenuto garanzie sulla sicurezza del personale del paddock.

Mentre la maggior parte dei piloti si è astenuta dal commentare pubblicamente l’argomento, Miller ha chiarito di sentirsi a disagio all’idea di recarsi in Qatar nelle attuali circostanze geopolitiche.

Jack Miller, Pramac Racing

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Non voglio andarci. Come tutti. Siamo in 19 a non voler andare lì. Non credo che dovremmo correre in queste condizioni. Abbiamo espresso molto chiaramente la nostra opinione al riguardo. Vedremo quale sarà la decisione", dice l'australiano.

“Come piloti, ci siamo uniti e abbiamo fatto del nostro meglio, e abbiamo fatto pressione al massimo con le armi a nostra disposizione. Non solo per noi, ma anche per le altre persone coinvolte nel campionato. Se chiedi al 50% del paddock, nessuno vuole andarci. Non capisco perché dovremmo. Non capisco".

“Al momento sono al sicuro. Adoro il Qatar. Ma il problema sono le zone circostanti. Purtroppo, i paesi vicini hanno alcuni problemi. C’è molta incertezza per poter organizzare un evento di portata mondiale".

“Non stiamo nascondendo il fatto che correremo alle 10;55, si sanno luogo, ora e giorno in cui ci troveremo lì. Se qualcuno vuole fare di noi un esempio, che faccia pure quello che vuole… Come ho detto. Non voglio andarci, la penso così. Abbiamo espresso chiaramente la nostra posizione. Il nostro piano è molto chiaro. Sto aspettando di vedere cosa succederà".

I piloti hanno chiesto garanzie alla MotoGP, tra cui un piano di evacuazione nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare, nonché un’assicurazione sulla vita, medica e di rimpatrio.

Miller ha sottolineato che i piloti vogliono che qualcuno si assuma la responsabilità nel caso in cui le cose vadano male in Qatar: "La cosa più importante per noi piloti è la responsabilità. Qualcuno deve assumersela. Se volete che ci andiamo, metteteci il vostro nome. Non credo sia irragionevole chiederlo. L’assicurazione è una cosa. E questa viene fornita dallo Stato del Qatar, il che rappresenta un enorme sostegno, non solo per noi piloti, ma per chiunque lavori lì".

“Ma questo è un discorso a posteriori. Credete che sia sicuro per noi essere lì? Metteteci la vostra firma. Avete detto che al momento non vi sentite all’altezza. Cosa ci vorrà per cambiare questa situazione?”

Foto di: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Motorsport.com ha riportato questa settimana che la MotoGP ha minacciato sanzioni sportive e finanziarie nei confronti dei piloti che non si presenteranno alla gara di Doha, impedendo loro potenzialmente di partecipare alle ultime due gare del campionato in Qatar.

"Possono attaccarci da qualsiasi angolazione. Sia dal punto di vista finanziario che da quello sportivo, con le nostre licenze e così via. E anche nei confronti della squadra. Il team principal Paolo Campinoti è un mio grande amico. Voglio forse fare del male a lui o alla sua squadra? Assolutamente no. Ma allo stesso tempo, non mi sento di correre".

"Tutti continuano a chiedermi che c***o stiamo facendo. Non dipende da noi. In questo gioco siamo solo un numero, purtroppo. Siamo in 19-20 a essere piuttosto irremovibili. Non vogliamo andare".

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