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MotoGP | Lettera dei piloti come ultimo tentativo per evitare di recarsi in Qatar

Secondo quanto appreso da Motorsport.com, la maggior parte dei piloti di MotoGP ha inviato una lettera al promotore del Mondiale, nella quale ha chiesto nuovamente che sia il campionato stesso a farsi carico delle spese di copertura assicurativa necessarie per recarsi in Qatar.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 1 nov 2026, 07:08

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Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

La tensione tra la maggior parte dei piloti e l’organizzazione ha raggiunto livelli molto elevati questo fine settimana nel paddock di Sepang, in vista dell’imminente trasferimento in Qatar, dove domenica prossima è in programma la gara che inizialmente avrebbe dovuto tenersi a metà aprile, ma che è stata rinviata a causa del conflitto tra il fronte costituito da Stati Uniti e Israele e l’Iran.

Sebbene l’intensità del conflitto sia inferiore rispetto ai primi mesi, l’instabilità rimane latente nella zona e non si può escludere la possibilità che nei prossimi giorni si verifichino attacchi incrociati. Tanto più che una delle persone coinvolte è Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, che martedì affronterà le elezioni di medio mandato.

Dopo aver espresso il desiderio di non recarsi a Lusail, la maggior parte dei piloti ha rafforzato la propria posizione con un documento inviato al MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), titolare dei diritti di sfruttamento del campionato, nel corso della gara precedente, in Australia, la scorsa settimana.

Secondo quanto appreso da Motorsport.com, la lettera è stata scritta e firmata da tre quarti della griglia di partenza, con cinque punti a titolo di garanzia, che MGPSEG avrebbe dovuto accettare per poter contare sulla loro partecipazione. Tra questi punti spiccano la creazione di un piano di evacuazione per tutto il personale del paddock, nonché assicurazioni sulla vita, di rimpatrio e anche mediche, che coprirebbero qualsiasi eventualità che potesse verificarsi qualora la crisi dovesse aggravarsi.

Motorsport.com ritiene che sia proprio quest’ultimo aspetto il punto di scontro attuale: mentre la MGPSEG assicura che tutto quanto sopra è garantito dal governo del Qatar, i piloti chiedono che sia l’organizzazione ad assumersene la responsabilità.

Con le due posizioni ormai irremovibili, i piloti si sono rassegnati ad affrontare la gara a Lusail. Tuttavia, prima hanno fatto un ultimo tentativo per aumentare la pressione. Venerdì pomeriggio si sono incontrati nuovamente, in una riunione tenutasi presso gli uffici dell’ufficio stampa della Yamaha, e lì si sono impegnati a redigere un’altra lettera in cui hanno ribadito il loro punto di vista e chiedevano alla MGPSEG di assumersi il ruolo di garante, come condizione per impegnarsi a recarsi a Doha.

La lettera è stata inviata ai rappresentanti di MGPSEG e alle varie scuderie, e in essa è stata aggiunta una scadenza: se entro le quattro del pomeriggio di questa domenica non avessero ricevuto la notifica che era l’organizzatore ad assumersi la responsabilità di quanto potesse accadere in Qatar, la loro intenzione sarebbe rimasta quella di non partecipare. Già domenica, i team manager si sono riuniti alle 11 del mattino con Carmelo e Carlos Ezpeleta, rispettivamente CEO e vicedirettore di MGPSEG. Nell’incontro, il messaggio trasmesso alle squadre ha ribadito l’obbligo che hanno nei confronti del campionato.

Sono i team, infatti, ad essere vincolati dal contratto che li lega al campionato. E sono loro che devono provvedere affinché i propri piloti partecipino agli eventi previsti. Tra tutte le scuderie della MotoGP, l’unica che questa domenica non aveva confermato la propria presenza in Qatar era la Yamaha, la cui politica interna prevede una clausola che impedisce ai propri dipendenti di recarsi in una zona di conflitto. Nelle prossime ore, il Costruttore di Iwata dovrà decidere se derogare a tale condizione per la propria divisione MotoGP, in questo caso specifico.

Dalle volte in cui i piloti si sono seduti attorno a un tavolo emerge che non sono sufficientemente uniti per vincere la battaglia che stanno conducendo contro i gestori del campionato, almeno, finora.

Secondo Motorsport.com, il gruppo di cinque piloti che in Australia si era distanziato dall’opinione maggioritaria, contraria a recarsi in Qatar, si è ridotto a soli tre membri in Malesia. Resta da vedere quanto saranno espliciti una volta terminato il Gran Premio della Malesia e se decideranno di rendere pubblica la loro posizione, sia individuale che collettiva, riguardo ai loro piani per la prossima gara.

A tal proposito, tutti sono stati avvertiti delle conseguenze, sia economiche che sportive, che potrebbe comportare la loro mancata partecipazione a Lusail. Sebbene il regolamento non preveda un caso del genere, poiché non vi sono stati precedenti, e Motorsport.com ritiene che la Federazione Internazionale di Motociclismo (FIM) disponga di un quadro normativo che le consentirebbe di applicare una sanzione adeguata.

"Qualsiasi assenza ingiustificata può essere soggetta all’intervento della FIM", risponde un portavoce della MGPEG a Motorsport.com. Ciò apre completamente la gamma di possibili ritorsioni, che in ambito sportivo possono andare dalla perdita di punti alla sospensione di uno degli eventi rimanenti.

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