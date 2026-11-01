MotoGP Malesia

MotoGP | Rivola: "Quello che dice Marquez non mi interessa. I giochi di squadra si fanno a casa propria, in famiglia"

Massimo Rivola ha replicato alle dichiarazioni di Marc Marquez dopo la Sprint della Malesia, quando aveva detto che si aspettava che Ogura fosse duro con lui, e ha aggiornato sulla situazione di Jorge Martin in vista del Qatar.

Rubén Carballo Rosa

Pubblicato: 1 nov 2026, 11:04

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Ai Ogura, Trackhouse Racing, Marc Marquez, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Asif Zubairi

Massimo Rivola si è espresso sulle parole di Marc Marquez dopo quanto accaduto nella Sprint del Gran Premio della Malesia . Il leader del Mondiale MotoGP è stato protagonista di un’intensa lotta con Ai Ogura, che corre su una RS-GP del Trackhouse Racing, all’inizio della gara breve di Sepang. Un qualcosa che il campione del mondo in carica ha considerato giochi di squadra, e che si aspettava avessero luogo con l’assenza di Jorge Martin per infortunio, come ha spiegato nelle sue dichiarazioni successive.

"Il paddock è piccolo. Ogura cercava di stare davanti a me perché altrimenti sapeva che avrebbe perso il podio. Non poteva stare tra me e Bezzecchi. Altrimenti, gli avrebbe fatto guadagnare più punti. Quindi, il paddock è piccolo e queste cose si sanno. Mi era chiaro che Ogura sarebbe stato aggressivo, e siamo riusciti ad attaccarlo, perché altrimenti sapevo che mi avrebbe attaccato Bezzecchi. Era uno dei miei obiettivi, finire davanti a Marco", sono state le parole del #93.

Questa domenica, intervistato da DAZN prima della gara lunga, queste parole sono state riferite al CEO di Aprilia Racing. Rivola ha lanciato un’apparente frecciata ai suoi rivali della Ducati, lasciando intendere che il gioco sia più in Ducati, tra Marc e suo fratello, Alex Marquez, anche se non lo ha mai nominato.

"Quello che dice Marc non mi interessa troppo, sinceramente. I giochi di fabbrica bisogna farli in casa propria... In famiglia", ha commentato il dirigente italiano, facendo una pausa prima di riferirsi al termine famiglia.

Va sottolineato che Davide Tardozzi, team manager della squadra ufficiale Ducati, ha risposto a Rivola prima della gara, sempre su DAZN: "Non so cosa faccia Aprilia, noi pensiamo a noi stessi e loro sono liberi di fare quello che vogliono. Ogura ieri è stato forse troppo aggressivo, in due occasioni, con Marc. Loro possono fare ciò che vogliono, noi pensiamo alla nostra gara".

La gara lunga di oggi, tra le altre cose, è venuta dalla parte di Rivola, visto che la battaglia per la quarta posizione tra Ogura e Bezzecchi è stata molto serrata, con le due RS-GP che sono anche entrate in contatto alla curva 1 ad un paio di giri dal termine.

"Il Qatar lo vedo molto difficile per Martín. Il dottor Charte dice che ci sono alcune possibilità..."

In precedenza, Rivola ha aggiornato sulle condizioni di salute di Jorge Martin, che ha provato a correre in Malesia nonostante la frattura del radio distale della mano destra nella Sprint del Gran Premio d’Australia. Anche se lo spagnolo ha dato tutto per mantenere vive le sue possibilità di titolo, dopo aver percorso pochi giri tra venerdì e sabato ha dovuto desistere prima della Q1. "Martinator" ha lasciato Sepang per tornare in Spagna e proseguire lì il suo recupero, pensando di riprovarci nel GP del Qatar del prossimo fine settimana.

"Jorge ha cercato in tutti i modi possibili di essere qui. Sapevamo che sarebbe stato difficile. Purtroppo è stato confermato che era impossibile. Dopo 5 o 6 giorni, una frattura è una frattura", ha detto Rivola.

Il massimo responsabile della squadra di Noale vede molto difficile che la situazione di Martin migliori in vista di Lusail, ma ha dichiarato che il responsabile medico della MotoGP, il dottor Angel Charte, ha trasmesso loro qualche speranza che possa correre in Qatar, e in condizioni migliori.

"Credo che Jorge sia già arrivato in Spagna. Vediamo come riuscirà a recuperare. Dopo l’Australia, con tutto quello che ha fatto (camera iperbarica, magnetoterapia...), questo lo ha portato a provarci. Comunque, il Qatar lo vedo molto difficile per lui. Ma il dottor Charte ha detto che ci sono alcune possibilità. Se ci sono, dobbiamo accoglierle. La speranza è questa, che stia meglio in Qatar e possa mettersi alla prova. Se non sta meglio, allora è complicato", ha commentato.

"Finché la matematica non ci esclude, non avremo finito. Non è finita finché non è finita. Ci proveremo fino alla fine. Se non va, non avremo il rimorso di non averci provato", ha detto in chiusura.

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