F1 | Hamilton: "Provo a dare la caccia al secondo posto piloti"

Obiettivo secondo posto, nella classifica piloti ed in quella riservata ai Costruttori. Lewis Hamilton non ha fatto mistero in merito dei suoi target e di quelli Mercedes nelle dieci gare che mancano al termine della stagione: essere primi degli altri.

In merito a Verstappen e alla Red Bull, Hamilton è convinto che possa prendere forma lo scenario che tutti gli avversari dei mattatori della stagione temono, ovvero che possano vincere tutte le gare restanti. “Possiamo solo sperare in un errore – ha ribadito Lewis – ma finora non hanno sbagliato nulla”.

Nessuna parola sul ‘caso Massa’, che indirettamente lo tira in ballo, così come sul suo prolungamento di contratto. Ma Hamilton, in modo indiretto, sembra già dire molto, parlando già degli obiettivi futuri e della speranza di poter chiudere il gap sulla Red Bull nel 2024.

Sei riuscito a staccare la spina nella pausa estiva?

“Concluso il weekend di Spa non ho pensato alla Formula 1 una sola volta, staccare la spina è una cosa che mi riesce molto bene”.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Toto ha detto che non ci saranno grandi aggiornamenti, e che il lavoro sarà indirizzato sull’apprendimento della monoposto. Puoi spiegare quali aspetti dovete ancora apprendere in merito alla vettura attuale?

“Impariamo sempre di più sulle caratteristiche, sui flussi d'aria, su come si comporta la monoposto con il vento trasversale, come funziona nelle curve ad alta, media e bassa velocità, come si lavora con le gomme, la regolazione dei vari livelli di carico aerodinamico. Quindi impari costantemente, i dati vengono puntualmente ricavati e analizzati. E sto imparando di più ogni volta che saliamo in macchina, stiamo migliorando nella gestione delle gomme, stiamo imparando di più in merito all’utilizzo della power unit e su come possiamo usare il carburante”.

Leclerc ha dichiarato che il margine che oggi vanta la Red Bull sarà difficile da recuperare prima del 2026. Credi che siano battibili prima del prossimo cambio regolamentare?

“Non abbiamo un cambiamento di regole in arrivo in tempi brevi, quindi spero che non sarà così, ma indubbiamente loro sono molto avanti e probabilmente hanno iniziato a sviluppare la monoposto del prossimo anno un mese prima di tutti gli altri, considerando il vantaggio che hanno nelle classifiche del mondiale. È molto probabile che Charles abbia ragione, ma stiamo lavorando per provare a colmare quel divario, lo vedremo il prossimo anno e spero che in qualche modo potremmo riuscirci”.

Su questa pista hai vinto il Masters di F.3 nel 2005. Ricordi quel momento? È una pista che ha mantenuto il suo DNA?

“Non ricordo bene il Masters, ma ricordo di aver vinto qui a Zandvoort il campionato, e di aver portato a casa il mio compagno di squadra mettendolo a letto! Ma ricordo bene quando sono arrivato qui per la prima volta e la guida con la Formula 3, era fantastica, con il cambio manuale era semplicemente una pista fantastica da guidare ed è per questo che ero entusiasta di tornare qui con la Formula 1, soprattutto con la nuova curva sopraelevata. È ancora più bella se la percorri con una Formula 1, ma vorrei che avessimo il cambio manuale!”.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Che ne pensi dell’azione legale che potrebbe far partire Felipe Massa?

“Ho una pessima memoria, non ricordo molto e non sono certo concentrato su quanto accaduto quindici anni fa. Il mio obiettivo oggi è aiutare la squadra a tornare a giocarsi gare e campionati”.

Aggiornamenti sul tuo contratto?

“No”.

Il meteo si preannuncia molto variabile. Potrebbe offrirti un’opportunità?

“Se arriverà la pioggia potrà rendere tutto più vivace. A Spa, un circuito non dei migliori per noi, in condizioni di pista bagnata siamo andati abbastanza bene, quindi spero possa ripetersi questo weekend. Per il resto, i ragazzi pensano che non sia molto diverso da Budapest, e lì non siamo andati male”.

Max in questo weekend potrebbe eguagliare il record di nove vittorie consecutive che appartiene a Vettel. Credi che possa vincere tutte le gare nella seconda metà della stagione? Che effetto ha questo dominio sul pubblico che segue la Formula 1?

“C'è un'alta probabilità che vinca ogni gara, ma speriamo di poterli sfidare prima o poi, che sia questo fine settimana o chissà dove. E se si commetteranno errori, o se arriveranno imprevisti, di essere lì pronti a cogliere l’occasione. Ma finora non hanno commesso alcun errore, quindi sì, potrebbero vincerle tutte”.

Il secondo posto in campionato della Mercedes lo ritieni comunque un traguardo importante?

“Credo che sarebbe un risultato enorme. Sono davvero orgoglioso della squadra, dei progressi e dei passi avanti che siamo riusciti a fare, abbiamo iniziato la stagione con una macchina che si comportava in modo quasi identico a quella dell’anno scorso, ma è stato fatto un gran lavoro con gli sviluppi, e ci sono alcuni piccoli upgrade che stiamo preparando in vista delle prossime due gare".

"Abbiamo anche aggiunto alcuni piccoli dettagli in questo fine settimana, ogni punto di carico aerodinamico, ogni piccolo dettaglio fa la differenza. Quindi sono molto grato a tutti coloro che sono in fabbrica per aver continuato a spingere, anche nei momenti difficili, e per essere rimasti concentrati sapendo che prima o poi arriveremo dove vogliamo essere".

"Per noi essere secondi nel campionato Costruttori, considerando come abbiamo iniziato la stagione, credo che sia piuttosto sorprendente, e questo dipende dal grande lavoro fatto. Il mio obiettivo è cercare di assicurarmi che la squadra mantenga il secondo posto e provare a dare la caccia al secondo posto nel campionato piloti, questo è quanto”.