F1 | Russell: "Sbagliato chiamare fallimento il 2023 della Mercedes"

Attualmente, la Mercedes si trova al secondo posto nella classifica costruttori, a 256 punti dai dominatori della Red Bull, ma con 51 punti di vantaggio sull'Aston Martin, nonostante abbia conquistato finora solo cinque podi rispetto ai sei del team di Silverstone.

L'Aston Martin è stata la più vicina alla Red Bull per gran parte della prima metà della stagione in corso, ma poi ha perso terreno nei confronti della Mercedes, che è stata in grado di ottenere risultati più costanti, anche se la Ferrari e la McLaren sono state le principali inseguitrici della Red Bull negli ultimi appuntamenti.

Il divario di punti tra la Mercedes e l'Aston Martin è rimasto stretto fino alla GP'Austria, ma è aumentato nelle tre gare prima della pausa estiva, quando la AMR23 ha accusato un calo a livello di performance a causa degli errori commessi nel percorso di sviluppo della vettura e la squadra della Stella d'Argento ha elaborato la decisione di modificare drasticamente il design delle pance a partire dal GP di Monaco.

"Mi sembra che come squadra siamo andati di bene in meglio in questa stagione", ha detto Russell nella conferenza stampa del Gran Premio d'Olanda 2023 di questo fine settimana.

"Ovviamente c'erano molte aspettative su di noi all'inizio della stagione e forse è per questo che la gente definisce la nostra stagione un po' un fallimento".

"Certo, siamo lontani da dove vorremmo essere, perché vogliamo lottare per il Mondiale, ma definire il secondo posto in campionato, con 50 punti di vantaggio sulla terza al momento, un fallimento, è lontano dalla realtà".

"Sappiamo di avere molto da migliorare. Abbiamo fatto ottimi progressi e credo che nella seconda parte della stagione potremo essere lì per raccogliere le occasioni che ci capitano a tiro. Ma non si sa mai".

George Russell, Mercedes-AMG Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"L'anno scorso avevamo l'idea che Singapore sarebbe stata la nostra unica opportunità di vincere una gara nella seconda metà del campionato e, quando non abbiamo vinto a Singapore, c'è stata un po' di delusione e non c'erano aspettative per il Brasile, dove invece abbiamo vinto".

"Quindi, considereremo ogni gara come un'opportunità".

Russell ha anche detto che l'obiettivo principale della Mercedes per il resto del 2023 è quello di "sigillare il secondo posto nel campionato costruttori" approfittando del fatto che i valori si alternano alle spalle della Red Bull a seconda dei circuiti.

"Vogliamo continuare a progredire", ha detto. "Penso che come squadra siamo in una buona posizione nel campionato costruttori, siamo secondi".

"Abbiamo fatto progressi nella lotta con l'Aston Martin e la McLaren è ovviamente molto forte. Ma vogliamo continuare a migliorare. Ovviamente ci piacerebbe vincere una gara quest'anno, ma Max (Verstappen) e la Red Bull sono davvero forti".

Russell ha ottenuto il secondo posto a Zandvoort nel GP d'Olanda del 2022, che si è trasformato in un'occasione per provare a battere la Red Bull e la Ferrari grazie ad una strategia aggressiva ad una sola sosta.

Il tentativo non è andato a buon fine, soprattutto a causa delle interruzioni della Safety Car, sia reale che virtuale, ma Russell non vede "alcun motivo per non provarci" se la squadra dovesse confermare lo stesso stato di forma nel 2023.

"Questo tipo di circuiti, quelli ad alto carico, tendono ad esserci favorevoli", ha aggiunto Russell. "A Budapest siamo stati veloci. Questo è stato probabilmente uno dei circuiti su cui siamo stati più competitivi insieme al Brasile l'anno scorso".

"Ma non sappiamo cosa ci riserverà il fine settimana. Il meteo, ancora una volta, sembra molto altalenante. Ma non importa: qualunque siano le condizioni sento che potremo disputare un fine settimana forte".