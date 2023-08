F1 | Simulazione Megaride: a Zandvoort occhio alle sopraelevate!

Il Mondiale di Formula 1 riprende da Zandvoort, sulle coste del mare del Nord, su un tracciato fortemente influenzato dal clima costiero e dai forti venti che spesso trasportano sabbia sulla pista, modificandone i livelli di aderenza e usura. Il circuito di Zandvoort, introdotto di recente nel calendario, ha tra le sue caratteristiche peculiari la presenza di due curve con banking di 19° e 18°, rispettivamente curva 3 (Hugenholtzbocht) e curva 14, l’ultima prima del rettilineo del traguardo. Il notevole stress sulle gomme ha suggerito a Pirelli di allocare per questa appuntamento le mescole C1-C2-C3, ovvero le più dure della gamma.

Grafico MegaRide per il GP d'Olanda Photo by: MegaRide

Lo stress sulle gomme scaturisce dagli alti carichi agenti. Zandvoort è un tracciato molto tortuoso con diversi cambiamenti di pendenza, ma con poche frenate impegnative, tra cui quelle di curva 1 e curva 11.

I carichi longitudinali sono, pertanto, per lo più legati alla trazione in uscita da curve a media percorrenza. Le gomme generano molta energia termica nelle due frenate citate e nella zona del secondo settore, il tratto più tortuoso del circuito.

Le due curve sopraelevate, curva 3 e curva 14, sono molto interessanti dal punto di vista tecnico poiché, in virtù della presenza del banking, i carichi laterali sono molto più contenuti ma aumentano i carichi normali risultanti per via della componente della forza centrifuga che si somma al peso agente sulle gomme. Se ciò da un lato favorisce il grip in curva, permettendo di raggiungere velocità più elevate, dall’altro comporta un maggior carico verticale, col rischio di possibili problemi sulla struttura dello pneumatico.

Grafico MegaRide per il GP d'Olanda Photo by: MegaRide

Il circuito non offre molto grip e la vicinanza alla costa causa la presenza sulla superficie stradale di sporco che altera in maniera significativa l’aderenza. La traiettoria è quindi quasi obbligata il che, unito alla tortuosità e alla carreggiata ristretta del circuito, rende difficili i sorpassi. Sarà dunque importante ottenere un buon piazzamento in qualifica.