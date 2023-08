F1 | I 7 record che Verstappen può battere nel 2023

1. Maggior numero di vittorie consecutive in F1

È probabilmente il record più difficile di questa lista, perché un errore in pista o ai box può azzerare il contatore. Nella storia della F1, solo pochi eletti hanno ottenuto più di cinque vittorie consecutive: Alberto Ascari, Michael Schumacher (due volte), Sebastian Vettel, Nico Rosberg e ora Verstappen.

Evidentemente, i tedeschi hanno primeggiato in questo senso, con Vettel che ha segnato la vetta con nove vittorie consecutive nel 2013.

Con otto vittorie consecutive in questa stagione, Verstappen non solo minaccia di riscrivere il record, ma anche di portarlo a livelli mai raggiunti prima.

A favore del suo caso c'è il fatto che l'impresa da record potrebbe svolgersi davanti al pubblico di casa nel GP d'Olanda a Zandvoort, un circuito che solo lui ha conquistato dal suo ritorno in calendario nel 2021. Il GP d'Italia a Monza potrebbe essere il luogo in cui il testimone passerà da Vettel a Verstappen.

2. Maggior numero di vittorie in una stagione

L'anno scorso, Verstappen ha superato il precedente record di 13 vittorie in un solo anno, stabilito da Michael Schumacher (2004) e Sebastian Vettel (2013), stabilendo un nuovo massimo di 15 vittorie in una stagione. A meno di un anno di distanza, la situazione è pronta per un potenziale rinnovo.

Verstappen ha già collezionato 10 vittorie nel 2023 e, data la ricca vena di forma in cui si trova attualmente, sembrerebbe improbabile che non superi il record. Gli bastano altre sei vittorie nelle 10 gare in programma e il record potrebbe essere suo già a partire dal GP degli Stati Uniti.

Come squadra, la Red Bull non ha sbagliato un colpo finora, uscendo vittoriosa da ognuna delle 12 gare iniziali. Per questo motivo, la possibilità di vincere ogni singola gara quest'anno è molto alta. Anche un'occasionale battuta d'arresto, come quella in Brasile dello scorso anno, non pregiudicherà le loro possibilità di battere il record di 19 vittorie della Mercedes, stabilito nel 2016. La squadra di Milton Keynes ha bisogno di otto vittorie nelle restanti 10 gare per conquistare questa vittoria.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Erik Junius

3. Il maggior numero di punti in una stagione di F1

Verstappen è attualmente a quota 314 punti, avendo già superato il totale di Vettel vincitore del campionato nel 2010 (256 punti) e nel 2012 (281 punti) in appena metà di questa stagione, ma con l'aggiunta di tre gare sprint e del punto bonus per il giro più veloce nei gran premi.

Le sue prestazioni si traducono in una media di 26,16 punti per evento quest'anno (comprese le gare sprint e i punti bonus). A questo ritmo, e considerando l'inclusione di altre tre gare sprint ancora da disputare in Qatar, Austin e San Paolo, il conteggio di Verstappen a fine stagione ha il potenziale per salire ben oltre la soglia dei 570 punti, superando il record di 454 punti stabilito l'anno scorso.

Il solo tasso di punteggio dell'olandese darà alla Red Bull (attualmente a 503 punti) una buona possibilità di battere il record di squadra di 765 punti stabilito dalla Mercedes nel 2016. Inoltre, con sette podi quest'anno, il contributo di Sergio Perez non può essere trascurato. Ogni punto che aggiungerà non farà altro che avvicinarli a questo mastodontico obiettivo.

4. Il margine più ampio con cui vincere il Mondiale sul primo rivale

Un altro record a cui Vettel si aggrappa con orgoglio, ma forse ancora per poco. Il tedesco ha allungato il suo record dal 2011 (122 punti) a ben 155 punti su Fernando Alonso nel suo ultimo anno di vittoria del titolo nel 2013.

Verstappen si è avvicinato pericolosamente a questo record nel 2022, ma non ci è riuscito, concludendo la stagione con un vantaggio di 146 punti su Charles Leclerc. Tuttavia, il 2023 presenta un'altra opportunità, poiché il vantaggio di Verstappen su Perez (attualmente a 125 punti) non è diminuito dal GP dell'Azerbaigian di aprile. È quindi molto probabile che questo record venga rinfrescato quest'anno.

Attualmente, la Red Bull gode di un comodo margine di 256 punti sulla Mercedes e sembra molto probabile che possa battere il record di 297 punti stabilito dalla Mercedes nel 2016. Tuttavia, la recente ripresa di forma di Mercedes e McLaren potrebbe rendere il cammino della Red Bull verso la vetta un po' difficile.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Red Bull Content Pool

5. Vittorie in F1 dal maggior numero di posizioni in griglia

Nei suoi primi sette anni in F1, Verstappen ha vinto solo dai primi quattro posti in griglia. Tuttavia, a partire dal 2022, ha ampliato il suo repertorio vincendo da nove posizioni di partenza diverse. Il suo ultimo trionfo è arrivato dalla sesta posizione nel GP del Belgio, eguagliando il record assoluto detenuto da Fernando Alonso. È sorprendente notare che ci sono solo due posizioni nella griglia di partenza della top 10 in cui Verstappen non ha ancora vinto: la quinta e l'ottava.

Nel GP d'Italia dello scorso anno, quasi la metà dello schieramento ha optato per l'introduzione di nuovi componenti del motore, incorrendo così in penalità in griglia, solo perché Monza offriva maggiori opportunità di sorpasso rispetto alle gare successive. Questo scenario potrebbe ripetersi quest'anno, dando a Verstappen la possibilità di superare il record di Alonso.

6. La percentuale più alta di giri al comando in stagione

Avendo già guidato 567 giri quest'anno, Verstappen sembra un forte candidato a battere il record di Vettel di 739 giri in testa, potenzialmente già a Singapore. Il fatto sconcertante, tuttavia, è che potrebbe anche diventare il primo pilota a guidare 1000 giri in una stagione se mantiene il suo attuale tasso di giri in testa del 78%.

La Red Bull ha affermato con forza il proprio dominio, guidando oltre il 95% dei giri in questa stagione. Al contrario, squadre come Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin sono riuscite a percorrere complessivamente solo 30 giri in testa. Con ancora 10 gare da disputare, la Red Bull potrebbe potenzialmente superare il record della Mercedes di 1055 giri in testa - stabilito nel 2016 - se riuscisse a percorrere altri 362 giri.

Tuttavia, per battere il record percentuale di tutti i tempi di aver condotto il 97% dei giri di gara - stabilito dalla leggendaria coppia Ayrton Senna e Alain Prost per la McLaren nel 1988 - la Red Bull deve condurre almeno 596 dei 602 giri previsti per il 2023. Questo lascerebbe essenzialmente solo sei giri agli altri per il resto dell'anno. Sembra difficile da superare, ma in F1 sono successe cose più strane.

7. Maggior numero di podi consecutivi in F1

Un record rimasto inalterato per oltre due decenni. La vera maestria di Michael Schumacher è emersa quando è salito sul podio in tutte le gare del 2002 e nelle due precedenti, creando una striscia impressionante di 19 podi consecutivi.

Da Abu Dhabi dello scorso anno, Verstappen è salito sul podio in 13 gare consecutive e solo Alonso (15), Lewis Hamilton (16) e Schumacher (19) lo precedono. Se il campione in carica manterrà la sua striscia, avrà la possibilità di riscrivere la storia nella gara di casa di Perez, in Messico, alla fine dell'anno.