F1 | Alfa Romeo presenta una livrea celebrativa per Zandvoort

Alfa Romeo non si presenterà a Zandvoort con grandi novità tecniche, che dovrebbero invece arrivare per l’appuntamento di Monza e, in un secondo momento, attorno al Gran Premio del Giappone. Tuttavia, in occasione dell’appuntamento olandese, la squadra di Hinwil si presenterà con una livrea celebrativa realizzata in collaborazione con l’artista Boogie.

Una partnership già annunciata ancor prima dell’inizio del mondiale e che ha portato alla realizzazione di una “art car”, presentata prima dell’inizio della stagione nella cornice di Waldhaus Flims, sulle Alpi svizzere, nei giorni precedenti il lancio della C43. L’artista ha utilizzato le sue bombolette spray sulla carrozzeria di una delle auto del team per un motivo di lettere che richiama il nome del team, i suoi partner principali e i nomi dei piloti della squadra. Secondo la squadra, la moltitudine di lettere è un cenno a tutti i dipendenti del team, individui a tutto tondo che si uniscono per creare qualcosa che è più della somma di tutte le parti.

La show car con la livrea celebrativa è poi stata esposta a una serie di eventi pubblici, da ultimo a una mostra d'arte presso il Dolder Grand Hotel di Zurigo, un'occasione per invitare la comunità locale a vedere l'auto prima della sua apparizione a Zandvoort. Infatti, l’auto verrà esposta nella Fan Zone del GP d’Olanda, dove sarà accessibile a tutti fan.

La show car presentata prima dell'inizio del mondiale

Accanto a questa iniziativa, Alfa Romeo seguirà anche altre attività promozionali, con l’artista che dipingerà una rara celebrativa ufficiale di F1 della Ferrari Trento. Questi oggetti, oltre a una tuta commemorativa disegnata da Puma e a un casco replica con il motivo di BOOGIE prodotto da Stilo, saranno battuti all'asta da F1 Authentics a sostegno di Save the Children, che il team sostiene ormai da diversi anni. Come già annunciato in precedenza, anche la show car verrà messa all’asta per supportare le attività dell’organizzazione a sostegno dei bambini nel mondo.

Inoltre, mentre la show car dipinta a mano con bombolette spray chiaramente non parteciperà al Gran Premio d'Olanda, le C43 di Valtteri e Zhou Guanyu sfoggeranno una livrea tributo all'Art Car, con un pattern che si rifletterà anche sugli interni del garage, oltre che sulle tute dei due piloti.

"Il progetto Alfa Romeo F1 Team x BOOGIE Art Car è stato un viaggio incredibile, che merita un'adeguata celebrazione. Questo progetto ha avvicinato Alfa Romeo F1 Team Stake ai tifosi in ogni fase del suo sviluppo. È stato un viaggio emozionante e innovativo che il team è stato orgoglioso di intraprendere, insieme a partner fidati e a un'artista di grande ispirazione”, ha spiegato Alessandro Alunni Bravi, rappresentante del team.