F1 | Haas: ufficiale il rinnovo di Hulkenberg e Magnussen per il 2024

Tra le scuderie che avevano deciso di cambiare la propria formazione per la stagione 2023 figurava anche la Haas, la quale aveva optato per un avvicendamento tra Mick Schumacher, arrivato nel team nel 2021, e Nico Hulkenberg.

La scelta era ricaduta su un pilota d’esperienza che potesse fornire supporto al team non solo nello sviluppo della monoposto, ma anche nel raggiungimento degli obiettivi preposti prima del mondiale, sfruttando ogni occasioni per andare a punti in una midfield compatta. Da questo punto di vista, Hulkenberg non ha deluso, conquistando nove degli undici punti che può attualmente vantare in classifica la squadra americana soprattutto grazie a convincenti prestazioni in qualifica, che gli hanno permesso di partire avanti sulla griglia, anche se poi ha dovuto fare i conti con i noti problemi di consumo gomma che affliggono la VF-23.

Al contrario, qualche difficoltà in più l’ha incontrata il suo compagno di squadra, Kevin Magnussen, il quale sin da inizio stagione ha rimarcato in più occasioni di non essere riuscito ancora a trovare il feeling giusto con la vettura, lontana dalle sue preferenze in termini di stili di guida. Dopo avere conquistato due punti nelle prime cinque gare, con due belle prestazioni in Arabia Saudita e a Miami, il danese ha faticato nel riuscire a imporsi, soprattutto sul giro secco, aspetto che lo ha costretto in più occasioni a partire in mezzo al gruppo amplificando i problemi di degrado nel traffico.

Nico Hulkenberg, Haas F1 Team Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Tuttavia, nonostante una prima parte di stagione difficile, la squadra americana ha deciso di continuare fiducia a Magnussen fa parte integrante della squadra ormai dal 2017, se non per una breve interruzione nel 2021. Infatti, nella giornata di giovedì alla vigilia del Gran Premio d’Olanda, la Haas ha annunciato di aver rinnovato il contratto di entrambi i piloti anche per la stagione 2024, sostenendo di poter contare su una coppia solida.

"Penso che si possa affermare con certezza che in questa stagione di F1 abbiamo avuto una coppia di piloti estremamente solida e, in definitiva, non c'era motivo di cercare di cambiare questa situazione", ha dichiarato il team principal della Haas, Guenther Steiner.

“Kevin è ovviamente un personaggio molto conosciuto e sono lieto che torni per quella che sarà la sua settima stagione con i colori della Haas. Con 113 GP solo per la nostra squadra, sappiamo quali sono i suoi punti di forza e la sua conoscenza del nostro team si combina molto bene con questo".

"Dall'altra parte del garage, Nico si è semplicemente inserito senza clamore e dimostrando di essere un membro prezioso della squadra. Si sta avvicinando alle 200 partenze in Formula 1 e siamo molto felici di poter beneficiare di questa esperienza al volante. Abbiamo dovuto affrontare i nostri problemi in questa stagione per quanto riguarda la VF-23, non ci nascondiamo, ma siamo stati estremamente fortunati ad avere due piloti il cui feedback è prezioso. Kevin e Nico si sono trovati bene fin dall'inizio e insieme hanno ottenuto punti e, in particolare, Nico si è distinto nelle qualifiche, entrando in Q3 in sei occasioni”.

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, sulla griglia di partenza con un ingegnere Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

“È evidente che si stanno divertendo in questo sport, hanno entrambi la testa matura sulle spalle e capiscono perfettamente cosa chiediamo loro. A sua volta, ora spetta a noi come squadra guardare al 2024 e assicurarci di avere una vettura in grado di segnare punti in modo costante", ha aggiunto Steiner.

Soddisfatti i piloti, che guardano alla continuità e alla possibilità di aiutare il team nel risolvere i problemi che hanno afflitto la vettura 2023: "Sono ovviamente molto felice di vedere il mio contratto con Haas prolungarsi ancora una volta", ha dichiarato Magnussen.

"Il mio ritorno nel 2022 è stato inaspettato, ma è stato ricco di momenti salienti. Anche se questa stagione non è andata come speravamo, siamo comunque riusciti ad andare a punti e a dimostrare il nostro potenziale con il pacchetto che abbiamo. Nel 2023 ci sono ancora molte gare da disputare e abbiamo molto lavoro da fare per continuare a capire la VF-23, che potrà essere utilizzata per la vettura del 2024. I miei ringraziamenti, come sempre, vanno a Gene Haas e Guenther Steiner per avermi dato l'opportunità di continuare a correre nello sport che amo".

Hulkenberg, che raggiungerà le 200 gare di F1 nel prossimo GP del Messico, ha dichiarato: "È bello sistemare le cose in anticipo per la prossima stagione e concentrarsi solo sulle gare e sul miglioramento delle prestazioni. Mi piace far parte della squadra e condivido la passione di Gene e Guenther. Stiamo gareggiando in una midfield molto compatta e non vedo l'ora di costruire su ciò che abbiamo fatto insieme finora e di portarlo avanti nel 2024".