F1 | Vasseur: "Ferrari a Singapore cerca dei punti importanti"

Il cambiamento del layout della pista di Singapore, un circuito cittadino molto impegnativo per i piloti e le macchine, dovrebbe giocare a favore della Ferrari. Gli organizzatori hanno deciso di introdurre un cambiamento radicale nella pista, modificando tutta la zona che va da curva 16 alla 19: sono state tolte due chicane per creare un tratto rettilineo in più sul quale dovrebbe essere possibile sorpassare.

Con la variazione del tracciato, la lunghezza del circuito è scesa a 4.940 metri e quindi ci sarà un giro in più da percorrere – 62 anziché 61 – ma il tempo sul giro dovrebbe abbassarsi di 12-15 secondi rendendo meno probabile la conclusione anticipata della corsa.

Fred Vasseur, dopo il podio di Carlos Sainz e il quarto posto di Charles Leclerc nel GP d'Italia, spera di proseguire il momeno favorevole delle rosse, anche se Singapore è un appuntamento che va più nella direzione di Ungheria e Olanda, dove la Scuderia ha faticato molto per la mancanza di carico aerodinamico della SF-23.

"Torniamo in pista su un circuito completamente diverso da Monza: la pista di Marina Bay richiede infatti grande carico aerodinamico, una vettura particolarmente efficace in trazione e ben bilanciata per permettere ai piloti di avere la giusta confidenza tra i muretti".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, nei test bagnati di Fiorano con l'assetto da alto carico Photo by: Ferrari

Il team principal francese conta che i suoi piloti possano metterci del loro in un GP che chiede molto alla capacità di concentrazione e resistenza fisica...

"Trattandosi di un tracciato cittadino, il pilota a Singapore può fare una differenza ancora maggiore: abbiamo preparato al meglio la gara al simulatore e metteremo in condizione Carlos e Charles di girare il più possibile, cercando di massimizzare il potenziale della SF-23.

Veniamo da una gara di Monza esaltante, vogliamo continuare questo trend positivo e raccogliere un buon bottino di punti anche a Singapore".

A Marina Bay, quindi, la Ferrari nelle prove libere non effettuerà quegli esperimenti di set up che avevano caratterizzato l'avvio del weekend di Zandvoort e che ancora vedremo in alcuni dei prossimi appuntamenti iridati. A Singapore scopriremo se il lavoro svolto nello sviluppo della configurazione da massimo carico aerodinamico darà i suoi frutti...