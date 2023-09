F1 | Dal 2024 solo 11 treni di gomme: il format piace e funziona

L’esperimento voluto da FIA e Pirelli per ridurre il numero di set di pneumatici da portare in pista nei weekend di gara ha avuto esito positivo. Il nuovo format, denominato “Alternative Tyre Allocation (ATA)”, ha esordito in Ungheria ed è stato replicato nel Gran Premio d’Italia, raccogliendo commenti favorevoli da squadre, piloti ed in generale da tutti gli addetti ai lavori.

“Credo stia funzionando bene – ha confermato Mario Isola al termine del weekend di Monza – poi come tutto si può perfezionare, ad esempio considerando un set aggiuntivo per la sessione FP2 riducendo da sette a sei il numero di treni a disposizione per la gara. Personalmente credo che la sessione di qualifica con questo format sia molto più interessante, perché i piloti devono adattarsi velocemente a diversi livelli di grip”.

Ora il passo successivo sarà quello di sottoporre alla Formula 1 Commission la possibilità di estendere il format ‘ATA’ a tutti le tappe del mondiale 2024, ad esclusione dei weekend ‘sprint’.

Grazie all’imposizione delle mescole da utilizzare in qualifica (hard in Q1, medie in Q2 e soft in Q3) il numero complessivo di set assegnati a ciascun pilota nei weekend con il format ‘ATA’ scende da tredici ad undici, con un risparmio in termini di utilizzo e soprattutto di trasporto.

In assenza di controindicazioni, l’obiettivo è quello di proporre ed approvare il format in Formula 1 Commission rendendolo effettivo in diciannove dei ventiquattro weekend della stagione 2024.

Uno dei temi di grande attualità nel paddock è la necessità di semplificare gli attuali regolamenti (tecnico e sportivo) per rendere più gestibile ed anche comprensibile la gestione dei weekend di gara.

In quest’ottica una delle proposte sul fronte ‘pneumatici’ è quella di utilizzare lo stesso numero di set (undici treni) anche nei weekend ‘sprint’, che al momento ne prevedono dodici. Secondo diversi addetti ai lavori anche nei fine settimana ‘sprint’ potrebbe essere mantenuto l’utilizzo delle tre mescole obbligatorie nelle due sessioni di qualifica di venerdì e sabato.

Con questa formula risulterebbe più gestibile per la FIA il numero di set da indirizzare sessione per sessione, riuscendo ad allineare il numero di treni ad undici in tutte le tappe del mondiale. Allo stesso tempo risulterebbe più semplice anche la comprensione da parte di appassionati e spettatori, grazie ad un format standard in tutte le sessioni di qualifica.