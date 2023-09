F1 2023 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP di Singapore

La stagione europea del Mondiale 2023 di Formula 1 è terminata con il Gran Premio d'Italia e ora è tempo dei viaggi lunghi, delle piste lontane ma comunque affascinanti. La prima tappa del Circus iridato è Singapore, Marina Bay. Un tracciato diverso da quello che abbiamo imparato a conoscere sino all'anno passato perché è stato rivisto.

4 curve in meno, da 23 a 19, lunghezza ridotta e layout rivisto rispetto al 2022, ma Marina Bay rimane una delle piste più probanti dal punto di vista fisico dell'intero calendario. Pensate che al termine della gara i piloti possono arrivare a perdere anche 3 chilogrammi di peso proprio per la sua durezza.

Sarà una prova difficile per tutti, ma Red Bull Racing ha il preciso obiettivo di inanellare la 15esima vittoria consecutiva dopo aver vinto tutte le gare di questa stagione grazie ai 12 successi di Max Verstappen e i 2 di Sergio Perez.

Non è tutto, perché Max Verstappen ha battuto a Monza la striscia di vittorie consecutive più lunga che apparteneva a Sebastian Vettel, arrivando a 10 successi. E' chiaro che a Singapore il 2 volte campione del mondo avrà l'opportunità di alimentare il suo nuovo record ed è un'occasione che proverà a non farsi sfuggire.

Singapore sarà anche un'altra tappa d'avvicinamento ai titoli iridati 2023 per il team di Milton Keynes. Nessuno dei due, né quello Piloti, né tanto meno quello Costruttori, è più in discussione. Ma l'artimetica non ha ancora dato ragione al team di Christian Horner. E' solo una questione di tempo, ma in Inghilterra vogliono fare in modo che la rincorsa duri il minor tempo possibile.

La vera lotta si scatenerà per avere il sopravvento e diventare la seconda forza stabile della seconda parte di stagione. Tanti i team in lizza, a partire dalla Mercedes - seconda nel Mondiale Costruttori - e dalla Ferrari, che grazie al podio ottenuto a Monza da Carlos Sainz Jr. è riuscita a scavalcare Aston Martin e a issarsi al terzo posto dietro la Casa tedesca.

Questo, però, al Cavallino Rampante non basta. L'ambizione, sebbene non sbandierata, è ancora quella di provare a vincere almeno una gara e terminare la stagione nel miglior modo possibile, aspettando così la monoposto 2024 che dovrebbe essere un taglio netto con il presente e il recente passato per tornare a lottare con Red Bull e vincere.

In questo fine settimana sarà lecito attendersi risposte importanti anche dalla McLaren, uscita allo scoperto in estate e ora desiderosa di mantenere alti standard, ma anche da Alpine, quest'anno spesso altalenante tanto da deludere le aspettative di Luca De Meo e convincerlo a rivoluzionare i vertici del team.

GP di Singapore 2023: i numeri di Marina Bay

Primo Gran Premio disputato: 2008

Lunghezza della pista: TBC (pista rivista)

Numero di giri previsti: 62

Distanza di gara complessiva: TBC (pista rivista)

Zone DRS: 3 (Settore1, 2 e 3)

Giro record: TBC (Pista rivista)

Gran Premio di Singapore 2023: gli orari televisivi (orario italiano)

Palinsesto Sky (Dirette)

Venerdì 15 settembre

Prove Libere 1: ore 11:30 - 12:30

Prove Libere 2: ore 15:00 - 16:00

Sabato 16 settembre

Prove Libere 3: ore 11:30 - 12:30

Qualifiche: ore 15:00 - 16:00

Domenica 17 settembre

Gara: ore 14:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 16 settembre

Qualifiche: ore 18:30

Domenica 17 settembre

Gara: ore 18:00

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 15 settembre

Prove Libere 1: ore 11:00 - 12:40

Prove Libere 2: ore 14:30 - 16:10

Sabato 16 settembre

Prove Libere 3: ore 11:00 - 12:40

Qualifiche: ore 14:30 - 16:10

Domenica 17 settembre

Gara: ore 13:30

