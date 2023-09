F1 | Ecco la nuova livrea McLaren per Singapore e Giappone

A partire dall'evento di Marina Bay di questo fine settimana, in collaborazione con lo sponsor OKX, la scuderia britannica ha modificato in modo significativo il design adottandone uno prevalentemente nero evidenziato dall'arancione che di solito costituisce la maggior parte dei colori delle sue auto.

La McLaren afferma di aver apportato questo cambiamento anche per continuare a celebrare il 60° anniversario della fondazione del team come Bruce McLaren Motor Racing nel 1963.

In precedenza, il team ha utilizzato una combinazione di colori "Triple Crown" per le gare di Monaco e Spagna, in omaggio ai successi delle sue auto nella 500 miglia di Indianapolis del 1974, nel GP di Monaco del 1984 (una gara che ha vinto in altre 14 occasioni dopo il primo trionfo) e nella 24 Ore di Le Mans del 1995.

In occasione del GP di Gran Bretagna, ha anche modificato il design della sua solita livrea per dare risalto a un altro dei suoi sponsor, Google Chrome.

McLaren MCL60, la livrea per i GP di Singapore e Giappone Photo by: McLaren

"La nostra collaborazione con OKX va di bene in meglio ed è fantastico celebrarla con questa incredibile livrea - ha dichiarato Zak Brown, AD di McLaren Racing - La modalità Stealth [nome con cui la McLaren ha cambiato la sua ultima livrea] inverte i colori della nostra auto da corsa, portando qualcosa di eccitante e diverso in queste due grandi gare a Singapore e in Giappone".

"Ci auguriamo che i fan la amino quanto noi e che abbiano la possibilità di usufruire della fan zone per entrare in contatto con il nostro team. OKX è un grande sostenitore della McLaren e a sua volta siamo orgogliosi di far vivere la nostra collaborazione in pista attraverso la piattaforma globale della Formula 1".

McLaren MCL60, la livrea per i GP di Singapore e Giappone Photo by: McLaren

La McLaren non è l'unica squadra a cambiare la propria livrea per le prossime gare: anche la Williams modificherà il proprio design nell'ambito di un accordo di sponsorizzazione con la compagnia petrolifera Gulf.

Le livree delle vetture di F1 e le loro modifiche sono attinenti al regolamento sportivo del campionato.

L'articolo pertinente del regolamento sportivo della FIA per la F1, il 9.1.b, afferma che "entrambe le vetture iscritte da un concorrente devono essere presentate sostanzialmente con la stessa livrea in ogni gara; qualsiasi modifica significativa a questa livrea durante un campionato può essere effettuata solo con l'accordo della FIA e del titolare dei diritti commerciali".

È stato inoltre annunciato che un'altra idea utilizzata per la prima volta dalla McLaren farà presto il suo debutto ufficiale sulle vetture di AlphaTauri.

McLaren MCL60, la livrea per i GP di Singapore e Giappone Photo by: McLaren

Si tratta della tecnologia pubblicitaria Digital-Out-of-Home (DOOH) della società Seamless Digital, che consente alle grafiche degli sponsor collocate nelle paratie delle F1 di cambiare mentre le macchine corrono in pista.

Questo è stato testato per la prima volta dalla McLaren nelle prove del GP degli Stati Uniti del 2022, prima di impegnarsi a utilizzarlo nelle sessioni di questa stagione.

AlphaTauri farà lo stesso a partire dal 2024, quando il team avrà probabilmente un nuovo nome in seguito alla decisione di Red Bull di non vendere la squadra di Faenza ma di cambiarne l'identità, oltre a essere più strettamente allineato con il team principale di Red Bull.

Prima della gara di Singapore, AlphaTauri ha dichiarato di aver testato le paratie DOOH sulle sue vetture AT04 in occasione degli eventi del 2023.

McLaren MCL60, la livrea per i GP di Singapore e Giappone Photo by: McLaren