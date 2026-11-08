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F1 | Vasseur: "Abbiamo avuto problemi con le pressioni. Non si fa un primo giro così senza pagarne conseguenze"
Il team principal della Ferrari è rimasto deluso del risultato conseguito dalla Scuderia a Interlagos. Il transalpino spiega: "Abbiamo avuto qualche problema con le gomme durante la gara, per cui c’è mancato qualcosa e per questo non è andata esattamente come volevamo".
Franco Nugnes
Pubblicato: 8 nov 2026, 21:23
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Frederic Vasseur, Ferrari
Foto di: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images
Fred Vasseur sabato aveva scommesso che la Ferrari sarebbe stata competitiva se il GP del Brasile si sarebbe disputato sotto alla pioggia. Il team principal del Cavallino si è sbagliato, perché Charles Leclerc ha chiuso la gara settimo e Lewis Hamilton nono, sebbene i piloti in griglia siano partiti con le Intermedie perché la pista era bagnata.
Abbiamo assistito ad una partenza strepitosa del sette volte campione del mondo (da ventesimo a nono in un giro!), ma la sfuriata è durata molto poco, perché poi sono emersi i problemi della SF-26 anche sul bagnato.
“Probabilmente è stata una questione di pressione delle gomme – ha spiegato Vasseur – c’è un lato positivo e uno negativo come per ogni scelta: è andata molto bene in partenza ma un po’ meno durante lo stint. Non puoi fare un primo giro così e poi non pagarne qualche conseguenza. Abbiamo avuto qualche problema con le gomme durante la gara, per cui c’è mancato qualcosa e per questo non è andata esattamente come volevamo. Sicuramente possiamo fare meglio”.
Lewis Hamilton, Ferrari, Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Proseguendo nella sua analisi poi, Vasseur ha parlato anche della gara di Leclerc: “Siamo stati troppo incostanti un po’ per tutta la gara. Devo dire che quando ci mancava il passo è stata più una questione di errori, perché la macchina era molto difficile da guidare e la mancanza di prestazioni derivava da questo”.
Il transalpino con Sky Sport F1 spende due parole anche per Leclerc...
“È vero anche che Charles era molto veloce alla fine del suo stint con le vecchie soft, ora sappiamo perché, ma è un vero peccato perché il potenziale probabilmente c’era. Ma è stato difficile per noi mettere tutto insieme nel corso della gara”.
C’è qualcosa di positivo che la Ferrari può portarsi a casa dopo questa trasferta?
“Las Vegas sarà una gara estrema in termini di clima perché come al solito ci saranno solo cinque gradi centigradi e questo significa che ci troveremo in una situazione opposta a quella che abbiamo vissuto per tutta la stagione. Normalmente si cerca di raffreddare un po’ le gomme, mentre in questo caso dovremmo riscaldarle, per cui necessario lavorare totalmente al contrario”.
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