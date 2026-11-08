Ultime notizie

Formula 1 Brasile

F1 | Vasseur: "Abbiamo avuto problemi con le pressioni. Non si fa un primo giro così senza pagarne conseguenze"

Il team principal della Ferrari è rimasto deluso del risultato conseguito dalla Scuderia a Interlagos. Il transalpino spiega: "Abbiamo avuto qualche problema con le gomme durante la gara, per cui c’è mancato qualcosa e per questo non è andata esattamente come volevamo".

Franco Nugnes

Pubblicato: 8 nov 2026, 21:23

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Fred Vasseur sabato aveva scommesso che la Ferrari sarebbe stata competitiva se il GP del Brasile si sarebbe disputato sotto alla pioggia. Il team principal del Cavallino si è sbagliato, perché Charles Leclerc ha chiuso la gara settimo e Lewis Hamilton nono, sebbene i piloti in griglia siano partiti con le Intermedie perché la pista era bagnata.

Abbiamo assistito ad una partenza strepitosa del sette volte campione del mondo (da ventesimo a nono in un giro!), ma la sfuriata è durata molto poco, perché poi sono emersi i problemi della SF-26 anche sul bagnato.

“Probabilmente è stata una questione di pressione delle gomme – ha spiegato Vasseur – c’è un lato positivo e uno negativo come per ogni scelta: è andata molto bene in partenza ma un po’ meno durante lo stint. Non puoi fare un primo giro così e poi non pagarne qualche conseguenza. Abbiamo avuto qualche problema con le gomme durante la gara, per cui c’è mancato qualcosa e per questo non è andata esattamente come volevamo. Sicuramente possiamo fare meglio”.

Lewis Hamilton, Ferrari, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Proseguendo nella sua analisi poi, Vasseur ha parlato anche della gara di Leclerc: “Siamo stati troppo incostanti un po’ per tutta la gara. Devo dire che quando ci mancava il passo è stata più una questione di errori, perché la macchina era molto difficile da guidare e la mancanza di prestazioni derivava da questo”.

Il transalpino con Sky Sport F1 spende due parole anche per Leclerc...

“È vero anche che Charles era molto veloce alla fine del suo stint con le vecchie soft, ora sappiamo perché, ma è un vero peccato perché il potenziale probabilmente c’era. Ma è stato difficile per noi mettere tutto insieme nel corso della gara”.

C’è qualcosa di positivo che la Ferrari può portarsi a casa dopo questa trasferta?

“Las Vegas sarà una gara estrema in termini di clima perché come al solito ci saranno solo cinque gradi centigradi e questo significa che ci troveremo in una situazione opposta a quella che abbiamo vissuto per tutta la stagione. Normalmente si cerca di raffreddare un po’ le gomme, mentre in questo caso dovremmo riscaldarle, per cui necessario lavorare totalmente al contrario”.

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente F1 | Antonelli, vittoria sfumata tra i rimpianti: "Sono arrabbiato, è successo qualcosa di anomalo alla vettura"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Franco Nugnes





F1 | Hamilton non rispetta l'ordine via radio: "Mi avevano detto che le condizioni restavano stabili"



Formula 1



Formula 1



Brasile



36 min



F1 | Hamilton non rispetta l'ordine via radio: "Mi avevano detto che le condizioni restavano stabili"





F1 | Hamilton conciliante: "Abbiamo voltato pagina. E ora divertiamoci perché adoro Interlagos con l'acqua"



Formula 1



Formula 1



Brasile



23 h



F1 | Hamilton conciliante: "Abbiamo voltato pagina. E ora divertiamoci perché adoro Interlagos con l'acqua"





F1 | Vasseur: "Sul bagnato la Ferrari ha il passo e abbiamo risparmiato le gomme rain"



Formula 1



Formula 1



Brasile



23 h



F1 | Vasseur: "Sul bagnato la Ferrari ha il passo e abbiamo risparmiato le gomme rain"

More from

Lewis Hamilton





F1 | Ferrari, la pioggia sarà un'alleata: a Interlagos rimonta possibile, ma Lewis non crede ai sorpassi



Formula 1



Formula 1



Brasile



7 h



F1 | Ferrari, la pioggia sarà un'alleata: a Interlagos rimonta possibile, ma Lewis non crede ai sorpassi





F1 | Leclerc chiude il caso Hamilton: “C'è tensione, ma tutto è stato ingigantito con troppi commenti"



Formula 1



Formula 1



Brasile



10 h



F1 | Leclerc chiude il caso Hamilton: “C'è tensione, ma tutto è stato ingigantito con troppi commenti"





F1 | Ferrari: Hamilton cambia di nuovo motore dopo i problemi in FP3 e partirà dal fondo



Formula 1



Formula 1



Brasile



1 g



F1 | Ferrari: Hamilton cambia di nuovo motore dopo i problemi in FP3 e partirà dal fondo

More from

Ferrari





F1 | Leclerc: "Il primo stint è stato orribile, poi il passo era buono. Per noi così è un terno al lotto"



Formula 1



Formula 1



Brasile



53 min



F1 | Leclerc: "Il primo stint è stato orribile, poi il passo era buono. Per noi così è un terno al lotto"





F1 | Leclerc: la qualifica bagnata in versione laboratorio ha un valore più alto del 4° posto



Formula 1



Formula 1



Brasile



23 h



F1 | Leclerc: la qualifica bagnata in versione laboratorio ha un valore più alto del 4° posto





WEC | Fuoco chiude un cerchio: "Prima ed ultima Pole di questa 499P, ora merita un bel saluto"



WEC



WEC



6h di Monza



1 g



WEC | Fuoco chiude un cerchio: "Prima ed ultima Pole di questa 499P, ora merita un bel saluto"

Ultime notizie





F1 | Vasseur: "Abbiamo avuto problemi con le pressioni. Non si fa un primo giro così senza pagarne conseguenze"



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



2 min



F1 | Vasseur: "Abbiamo avuto problemi con le pressioni. Non si fa un primo giro così senza pagarne conseguenze"





F1 | Antonelli, vittoria sfumata tra i rimpianti: "Sono arrabbiato, è successo qualcosa di anomalo alla vettura"



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



13 min



F1 | Antonelli, vittoria sfumata tra i rimpianti: "Sono arrabbiato, è successo qualcosa di anomalo alla vettura"





F1 | Hamilton non rispetta l'ordine via radio: "Mi avevano detto che le condizioni restavano stabili"



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



36 min



F1 | Hamilton non rispetta l'ordine via radio: "Mi avevano detto che le condizioni restavano stabili"





F1 | Leclerc: "Il primo stint è stato orribile, poi il passo era buono. Per noi così è un terno al lotto"



Formula 1



F1 Formula 1



Brasile



53 min



F1 | Leclerc: "Il primo stint è stato orribile, poi il passo era buono. Per noi così è un terno al lotto"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti