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F1 | Hamilton non rispetta l'ordine via radio: "Mi avevano detto che le condizioni restavano stabili"

Lewis per la seconda volta non ascolta la chiamata del muretto: "Avevo attivato l'overtake per passare Lawson, ma alla curva 1 c'era il diluvio. Mi spiace per la squadra". Si salva solo l'eccellente partenza: partito 20esimo era nono al primo giro: "Poi abbiamo avuto problemi con gli pneumatici ed è emerso un forte sovrasterzo".

Franco Nugnes

Pubblicato: 8 nov 2026, 20:48

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton è ormai un elemento esterno alla Ferrari. Quando gli viene dato un ordine via radio si prende la briga di non rispettarlo, preferendo fare di testa sua. Era già successo a Singapore e, puntualmente, si è ripetuto anche a Interlagos.

Il risultato è stato che Lewis si è girato in testacoda sbattendo leggermente contro le barriere nel giro di rientro, perché il muretto aveva visto la pioggia che cadeva copiosa e il sette volte campione del mondo ha deciso di disattendere l’ordine peggiorando un risultato che era già deludente perdendo anche due posizioni...

“Sì, è stato davvero frustrante. Perché, onestamente, in quelle condizioni di asfalto viscido ero più veloce di Lawson; stavo recuperando su di lui circa un secondo al giro. Proprio nel giro precedente mi avevano detto che le condizioni sarebbero rimaste stabili. Così ho pensato: ‘Ok, posso continuare’. Ma proprio prima dell'ingresso ai box, mi hanno dato l'ordine di rientrare. Ero subito dietro a Lawson e avevo appena attivato l'overtake. Pensando che le condizioni sarebbero rimaste invariate, mi sono detto: ‘No, non mi fermo in questo giro’. Ero convinto di poter proseguire”.

“Poi, arrivato alla curva 1, ho trovato la pista completamente allagata. Non avevo ricevuto quell'informazione. È stata una sfortuna. Dopodiché, ho cercato solo di riportare la macchina ai box. Per fortuna non ho lasciato la macchina contro il muro. Mi dispiace per la squadra. Detto questo, credo che il team abbia fatto un ottimo lavoro durante tutto il fine settimana, anche se non avevamo il passo che avremmo voluto”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Comunque sia, la sensazione è Hamilton non riconosca l’autorità del team principal, togliendo autorevolezza anche al muretto. Eppure la gara era iniziata con una partenza fantastica: scattato dal 20esimo posto in griglia eri nono alla conclusione del primo giro...

“Sì, ho fatto un'ottima partenza, davvero eccellente. Purtroppo, però abbiamo avuto problemi con gli pneumatici; oggi abbiamo faticato a mantenerli nella giusta finestra di temperatura. Dopo i primi giri, le gomme posteriori hanno iniziato a cedere e la vettura ha cominciato a soffrire di un sovrasterzo davvero marcato. Di conseguenza, non siamo riusciti a progredire ulteriormente”.

Come mai La Ferrari ha perso competitività così rapidamente? È stata una questione di temperatura?

“Credo di sì, è stato un problema legato alle temperature. Quando salgono o la pressione aumenta... ecco, succede questo. Abbiamo faticato per tutto il fine settimana, in termini di passo gara. È un vero peccato. Solo una volta montate le gomme slick la situazione è leggermente migliorata”.

Mentre la pista si asciugava hai chiesto insistentemente di anticipare il pit stop per passare alle slick...

“Ero in difficoltà con gli pneumatici e la pista sembrava trovarsi proprio nella fase di transizione. Ho pensato: se riusciamo a montarle in anticipo e a portarle in temperatura, possiamo recuperare terreno. Alla fine le abbiamo montate; forse con un giro di ritardo rispetto a quanto avrei voluto, ma nel complesso è andata bene. Poi però è diventato difficilissimo superare...”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

C'è stato anche un duello con Charles e questa volta vi siete rispettati...

“Sì, c'è stato un momento in cui eravamo vicini l'uno all'altro ed è stato un bel duello”.

La Mercedes ha vinto i due titoli: pensi che la Ferrari debba iniziare a concentrarsi completamente sul 2027?

"Beh, dobbiamo impegnarci per difendere il secondo posto nel campionato Costruttori. È un risultato importante per tutte le persone che lavorano in fabbrica; se lo meritano davvero. Quindi, dobbiamo continuare a spingere forte nelle prossime gare. Naturalmente, dietro le quinte – e saremo in fabbrica già in settimana – inizieremo a lavorare sulla direzione da intraprendere per il prossimo anno”.

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