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Formula 1 Brasile

F1 | Norris vola e vince a Interlagos. Show di Max, 2° in rimonta. Kimi 5°, Mercedes vince il titolo costruttori

In una gara condizionata dal meteo mutevole, c'è la firma di Lando Norris, bravissimo nel riportare alla vittoria la McLaren con una corsa gestita con grande autorità. Verstappen rimonta dal fondo fino al 2° posto davanti ad Hadjar. Mercedes vince il titolo costruttori, mentre le due Ferrari di Leclerc e Hamilton non vanno oltre il 7° e il 9° posto

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 8 nov 2026, 18:55

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Lando Norris, McLaren

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Pole, vittoria e tanti sorrisi. Dopo aver brillantemente centrato la prima posizione nelle qualifiche di ieri, Lando Norris ha concluso il lavoro conquistando anche la vittoria in un Gran Premio di San Paolo reso molto difficile da leggere dalle condizioni mutevoli, riportando così la McLaren (qui in versione aggiornata con molte novità) sul gradino più alto del podio dopo un periodo in cui sembrava aver smarrito la via.

È la conferma di quanto in questo mondiale i valori possano cambiare rapidamente, perché anche sull’asciutto la MCL40 si era dimostrata competitiva al venerdì, forse meno della Mercedes di Andrea Kimi Antonelli, specie sulla lunga distanza, ma sul bagnato e con le condizioni mutevoli di oggi, Norris è salito in cattedra, mettendo insieme una prestazione di altissimo livello che gli ha permesso di massimizzare il potenziale della vettura.

Tuttavia, in realtà la vittoria non è arrivata in maniera così immediata. Dopo aver perso la prima posizione al via, complice uno scatto non proprio eccezionale con le intermedie, Lando ha recuperato la testa della corsa solo nel momento in cui tutti sono tornati su gomme da asciutto dopo un errore di Antonelli, in difficoltà con gli pneumatici e un presunto problema di natura tecnica che gli rendeva difficile fare le curve a sinistra.

Lando Norris, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Da quel momento in poi, però, Lando ha guidato la gara con grande autorità fino alla bandiera a scacchi senza errori, gestendo con calma anche lo scroscio di pioggia finale che ha spinto tutti i piloti a tornare sulle gomme intermedie. Essendo stato uno dei primi a passare sul traguardo, Norris è stato infatti anche uno degli ultimi a tornare sulle intermedie quando è arrivato lo scroscio improvviso, il che vuol dire che ha dovuto percorrere circa un giro con le slick in condizioni di bagnato, ma senza commettere errori.

Una gara gestita con grande autorità, al punto da chiudere con oltre una decina di secondi di vantaggio su Max Verstappen, autore di un’altra grande rimonta dopo essere partito dall’ultima fila. Esattamente come nel 2024, l’olandese si è scatenato nei primi giri a suon di sorpassi, sopravanzando i rivali come fossero quasi dei birilli.

Grazie a un ottimo passo, soprattutto quando è arrivato il momento del crossover nel passaggio dalle gomme intermedie alle slick, Verstappen è riuscito a risalire fino alla zona podio, mantenuta poi fino al termine della corsa nonostante un momento di difficoltà verso la fine del primo stint sulle gomme soft, che lo ha spinto in maniera corretta a passare presto su un altro set di pneumatici a banda rossa con cui ha blindato il secondo posto nei confronti del compagno di squadra.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Chiude il podio Isack Hadjar, autore di una gara estremamente solida, a tratti più veloce anche del compagno di squadra. La possibilità di lottare per il secondo posto si è un po’ persa proprio quando pensava che sarebbe stato possibile arrivare fino in fondo senza cambiare gli pneumatici e passare a un secondo set di gomme soft. Una scelta che si è poi rivelata sbagliata, perché anche il francese è stato costretto a fermarsi di nuovo, ma in quel lasso di tempo ha perso diversi secondi.

Al netto di questa scelta, per Hadjar questo è il terzo podio nel corso di questa stagione. Un doppio podio che, soprattutto, consente alla Red Bull di conquistare tanti punti per il mondiale costruttori per fronteggiare una McLaren che, comunque, oggi ha portato a casa il successo.

Non è stata la giornata sperata dalla Mercedes, con George Russell 4° e Andrea Kimi Antonelli 5°, ma il team di Brackley può comunque festeggiare, perché con i punti guadagnati sulla Ferrari, dopo aver vinto il titolo mondiale piloti, oggi ha centrato anche quello costruttori. Per Kimi, che aveva preso la testa della corsa al via superando immediatamente al via, qualcosa non ha funzionato nello stint con la soft.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mentre dai box ritenevano fosse solo un problema di non essere riuscito a portare le gomme in temperatura, al contrario l’italiano ha segnalato più volte un problema tecnico, con la vettura che “tirava” da un lato anche in rettilineo, al punto da rendergli estremamente difficile affrontare le curve a sinistra. Se sul bagnato il passo era competitivo, è proprio con le slick che Kimi ha perso il podio, venendo superato dalle due Red Bull.

Sesto posto per Oscar Piatri con l’altra McLaren, mentre chiude settimo Charles Leclerc con la prima delle due Ferrari. Tuttavia, il piazzamento del monegasco è ancora da confermare, perché un contatto sul finale con Liam Lawson potrebbe costare una penalità al Ferrarista. Proprio alle sue spalle, infatti, ha chiuso il neozelandese della Racing Bulls, autore di un’altra splendida corsa che porta altri punti al team di Faenza.

Nono Lewis Hamilton, che in realtà poteva puntare a un risultati migliore, ma ha mancato l’ingresso della corsia box nel momento ideale per passare alle gomme intermedie, dovendo così fare un giro con l’asfalto completamente bagnato che gli è costato diversi secondi. Chiude la zona punti Nico Hulkenberg, anche lui autore di una gara estremamente solida con l’Audi, capace anche di compensare una penalità di dieci secondi per aver lasciato la pista traendo un vantaggio nel sorpasso su Franco Colapinto.

GARA

Tutte le statistiche

Cla Pilota # Giri Tempo Distacco km/h Pits Punti Ritirato Telaio Motore 1 L. Norris McLaren 1 71

-

3 25 McLaren Mercedes 2 M. Verstappen Red Bull Racing 3 71

+14.602

14.602

14.602 3 18 Red Bull Red Bull 3 I. Hadjar Red Bull Racing 6 71

+24.485

24.485

9.883 3 15 Red Bull Red Bull 4 G. Russell Mercedes 63 71

+33.991

33.991

9.506 2 12 Mercedes Mercedes 5 A. Antonelli Mercedes 12 71

+36.017

36.017

2.026 3 10 Mercedes Mercedes 6 O. Piastri McLaren 81 71

+56.475

56.475

20.458 3 8 McLaren Mercedes 7 C. Leclerc Ferrari 16 71

+1'13.586

1'13.586

17.111 2 6 Ferrari Ferrari 8 L. Lawson Racing Bulls 30 71

+1'15.402

1'15.402

1.816 3 4 RB Red Bull 9 L. Hamilton Ferrari 44 70

1 lap

3 2 Ferrari Ferrari 10 N. Hulkenberg Audi 27 70

1 lap

3 1 Audi Audi 11 A. Lindblad Racing Bulls 41 70

1 lap

3 RB Red Bull 12 F. Alonso Aston Martin Racing 14 70

1 lap

3 Aston Martin Honda 13 F. Colapinto Alpine 43 70

1 lap

3 Alpine Mercedes 14 P. Gasly Alpine 10 70

1 lap

3 Alpine Mercedes 15 A. Albon Williams 23 70

1 lap

3 Williams Mercedes 16 G. Bortoleto Audi 5 70

1 lap

3 Audi Audi 17 O. Bearman Haas F1 Team 87 70

1 lap

3 Haas Ferrari 18 S. Perez Cadillac-Ferrari 11 69

2 laps

2 Cadillac Ferrari 19 C. Sainz Jr. Williams 55 69

2 laps

3 Williams Mercedes 20

R. Câmara Haas F1 Team

51 69

2 laps

3 Haas Ferrari dnf L. Stroll Aston Martin Racing 18 30

31 laps

2 Ritirato Aston Martin Honda dnf V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 0

71 laps

Ritirato Cadillac Ferrari Guarda i risultati completi

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