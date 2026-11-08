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F1 | Leclerc: "Il primo stint è stato orribile, poi il passo era buono. Per noi così è un terno al lotto"

Non è stato un weekend facile per il monegasco, finito 7° in rimonta dopo una gara dai due volti. Nel primo stint sulle intermedie ha faticato molto a trovare il ritmo non riuscendo a mandare in temperatura le gomme, mentre a un certo punto della corsa è riuscito a tenere un ritmo non distante dai primi. Ma in queste condizioni è un terno al lotto.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 8 nov 2026, 20:31

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Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Partire da oltre metà schieramento per la penalità legata alla sostituzione del motore ha reso senza dubbio molto più ostica la domenica di Charles Leclerc, costretto a una gara in rimonta dopo aver conquistato in qualifica quello che, senza la sanzione, sarebbe stato un ottimo quarto posto in griglia. Max Verstappen ha dimostrato che risalire era possibile, ma la corsa del Ferrarista non è stata altrettanto lineare.

Soprattutto al via e per tutto il primo stint con le intermedie, Leclerc ha faticato a portare in temperatura le coperture, in particolare al posteriore. In una gara in cui per molti la gestione del retrotreno è stata il vero nodo sulle intermedie, non riuscire ad accendere gli pneumatici ha pesato in modo particolare. Proprio in quella fase, del resto, chi partiva dal fondo ha costruito la propria rimonta.

Il monegasco, al contrario, non solo non è riuscito a scavalcare nessuno, ma già al termine del primo giro ha perso una posizione, scivolando in quindicesima piazza. Giro dopo giro la situazione è migliorata in parte, soprattutto quando le gomme sono finalmente entrate in finestra, consentendogli di risalire fino al dodicesimo posto, ma Leclerc non ha nascosto le difficoltà incontrate.

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“L’esecuzione è stata buona. Ma il passo nel primo stint è stato orribile per me, in particolare al via, abbiamo davvero fatto fatica a portare le gomme in temperatura, la vettura era inguidabile. Lewis senza dubbio ha trovato il modo, perché ha fatto una gran partenza, ma per me era come correre sul ghiaccio”, ha raccontato il pilota del Cavallino, paragonando i primi giri a come se stesse guidando sul ghiaccio.

Qui emerge uno spunto interessante, perché i due Ferraristi hanno vissuto un primo stint agli antipodi. Mentre il monegasco ha patito al via per poi crescere giro dopo giro, Lewis Hamilton è stato tra i protagonisti della partenza, superando diverse vetture, compreso proprio il compagno di squadra. Verso la fine del stint, però, ha iniziato a soffrire con le gomme posteriori, al punto da essere ripreso e scavalcato dai rivali.

È a quel punto che Hamilton ha deciso di forzare la mano per essere il primo a montare le gomme da asciutto, mentre Leclerc ha scelto una linea più prudente, perdendo tuttavia di nuovo la posizione. Anche il primo stint sulle coperture da asciutto è stato all’insegna del chiaroscuro, perché in avvio Leclerc ha faticato, esattamente come con le intermedie, a portare in temperatura l’asse posteriore.

Charles Leclerc, Ferrari, Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Per questo il team non aveva aggiunto ulteriore flap all’anteriore, proprio per la necessità di proteggere il retrotreno che, essendo ancora troppo freddo, scivolava innescando una perdita di aderenza. Per dare un metro di paragone, Leclerc si è fermato dopo sedici giri: solamente verso il trentesimo giro è riuscito a iniziare a portare in temperatura gli pneumatici, quindi ben quasi quindici passaggi dopo il pit stop. Si tratta probabilmente anche di un tema di pressioni, come ha spiegato Frederic Vasseur dopo la corsa.

Per certi versi, quelle difficoltà hanno avuto anche effetti positivi, perché quando gli altri hanno cominciato a soffrire il monegasco si è ritrovato con un buon passo per risalire la classifica, seppur spesso frenato dal traffico. Anzi, in realtà a un certo punto ha avuto un ritmo non distante dai primi. Proprio quel miglioramento di ritmo, però, lo ha convinto a restare in pista mentre i rivali rientravano per la seconda sosta e montavano un set fresco di soft.

Certo, alla fine ne ha pagato dazio, perché sulla lunga distanza la soft nuova si è rivelata più efficace, ma non è stata una scelta sbagliata considerando la sua posizione. Anzi, è stata proprio quella decisione a permettergli di restare vicino a Lawson e di dargli battaglia quando entrambi sono stati costretti a tornare sulle intermedie per l’arrivo della pioggia.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Il primo stint è stato negativo, il secondo sulla soft è stato in realtà piuttosto buono. Ma non ho avuto la possibilità di girare in aria pulita. Alla fine, rimanendo paziente, facendo le scelte giuste, abbiamo chiuso in settima posizione, dietro gli altri tre top team”, ha detto Leclerc dopo la corsa, confermando come la sua gara si sia divisa in due parti proprio per come hanno funzionato le gomme.

Dopo le qualifiche, Leclerc aveva spiegato di aver imparato molto sperimentando al sabato con diverse regolazioni sia di setup, sia per quanto riguarda il setting dell’ala anteriore che tutti i tool sul volante, tra cui il differenziale e la ripartizione della frenata. Tuttavia, ciò che funziona sul giro secco non è detto che funzioni necessariamente in gara, come aveva ben lasciato intendere il monegasco stesso ieri.

Senza dubbio, quella di oggi è stata una gara da cui si può apprendere molto per la Ferrari per lavorare su quei problemi sul bagnato che ormai da troppo tempo compromettono il risultato: “Per noi la pioggia è come è una sorta di terno al lotto, magari finiamo sul lato giusto, magari su quello sbagliato ed è un disastro da guidare. Dobbiamo ancora lavorare molto su questo”.

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