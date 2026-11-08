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F1 | Ferrari, la pioggia sarà un'alleata: a Interlagos rimonta possibile, ma Lewis non crede ai sorpassi
Grazie alle penalità Leclerc e Hamilton partiranno 14esimo e 20esimo. La Ferrari punta sull'imprevedibilità meteo per recuperare terreno. Vasseur: "Abbiamo scelto di prendere le penalità qui perché è una pista sulla quale ci aspettiamo di poter rimontare". Ma Hamilton avverte: "Superare sarà più difficile del previsto".
Roberto Chinchero
Pubblicato: 8 nov 2026, 13:26
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Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
La Ferrari si affida alla pioggia. È una prospettiva insolita per una squadra che negli ultimi anni ha spesso sofferto le condizioni di pista bagnata, ma alla vigilia del Gran Premio del Brasile il maltempo potrebbe trasformarsi nel miglior alleato della Scuderia. Charles Leclerc scatterà dalla quattordicesima posizione, Lewis Hamilton dalla 20esima casella dello schieramento. Le penalità legate all'utilizzo di nuove power unit hanno inevitabilmente condizionato il weekend, ma la scelta di scontarle proprio a Interlagos non è stata casuale.
La Ferrari ha deciso di sacrificare le posizioni di partenza puntando sulle caratteristiche del circuito brasiliano e sull'incertezza meteorologica. Una scommessa ragionata, considerando che le prestazioni mostrate venerdì sull'asciutto non sembravano sufficienti per ambire al podio. In una gara lineare, recuperare terreno potrebbe rivelarsi complicato. Con la pioggia, invece, gli scenari cambierebbero radicalmente.
“Sapevamo che prima della fine della stagione avremmo dovuto prendere una penalità – ha spiegato Frederic Vasseur – e, considerate anche le previsioni meteo, abbiamo scelto di prenderla qui con entrambi i piloti perché Interlagos è una pista sulla quale ci aspettiamo che si possa rimontare. Abbiamo quindi affrontato il weekend fino a questo punto pensando soprattutto alla gara, anche sotto il profilo della gestione delle gomme”.
Le qualifiche hanno offerto qualche segnale incoraggiante. La SF-26 si è mostrata competitiva sul bagnato, soprattutto nelle prime fasi della sessione, e Leclerc ha potuto sperimentare alcune soluzioni che potrebbero rivelarsi preziose anche in gara.
Lewis Hamilton e Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
“È stata una sessione molto interessante, nella quale abbiamo imparato parecchio – ha raccontato Charles – sapendo di dover scontare dieci posizioni di penalità, ci siamo concessi la possibilità di sperimentare diverse soluzioni. Abbiamo riscontrato una correlazione molto chiara tra i momenti in cui eravamo competitivi e quelli in cui non lo eravamo, in funzione delle modifiche che stavamo provando”.
Per Leclerc si tratta di indicazioni particolarmente importanti. Il monegasco ha sottolineato come la difficoltà della Ferrari sul bagnato rappresenti un limite ricorrente, indipendentemente dalle generazioni di monoposto. “In nove anni con la squadra credo che le condizioni di pista bagnata siano sempre state la nostra debolezza principale. Nelle categorie junior erano probabilmente il mio punto di forza, mentre oggi ci sono stati momenti in cui ho ritrovato un ottimo feeling con la macchina”.
Charles Leclerc, Ferrari
Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
Resta da capire se quanto appreso sul giro singolo potrà essere trasferito sulla distanza di gara. “È un'altra storia – ha ammesso Leclerc – ma se avremo il passo e soprattutto se ritroverò le giuste sensazioni con la macchina, tutto sarà possibile. Sapevamo che in Brasile il meteo è sempre una sorta di lotteria e speriamo che la scelta di prendere qui la penalità possa ripagarci”.
Anche Hamilton guarda con interesse alle previsioni meteorologiche. Lewis ha sempre avuto un feeling particolare con Interlagos, soprattutto in condizioni difficili, e non nasconde la speranza di ritrovare domenica una pista bagnata. Le qualifiche sono state per lui soprattutto un'occasione per conoscere il comportamento della SF-26 sul bagnato, dopo che un problema nelle FP3 gli aveva impedito di completare il programma previsto.
C'è però un elemento che potrebbe complicare la rimonta, indipendentemente dalle condizioni della pista. Hamilton ritiene che le caratteristiche del circuito e delle nuove power unit renderanno i sorpassi meno semplici di quanto si possa immaginare.
“Credo che superare sarà piuttosto difficile – ha spiegato Lewis – la modalità di sorpasso qui non offre un vantaggio particolarmente significativo. Tutti utilizzano molta energia dalla curva finale fino alla prima curva e tutti hanno le ali aperte. L'effetto sarà quindi inferiore al normale. Superare le prime vetture potrebbe non essere un problema, ma quando arriveremo alle monoposto con prestazioni simili alle nostre diventerà molto più complicato”.
È un avvertimento che ridimensiona almeno in parte le aspettative di una rimonta agevole. La Ferrari avrà bisogno di un buon passo, ma anche di una gara movimentata, nella quale le scelte strategiche e la capacità di interpretare le condizioni della pista possano fare la differenza.
Frederic Vasseur, Ferrari
Foto di: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
“Sarà sicuramente una sfida – ha concluso Vasseur – ma ci saranno anche molte opportunità, soprattutto se il meteo resterà incerto come sembra. In passato abbiamo visto che qui è possibile recuperare molte posizioni partendo da dietro: dovremo essere pronti a sfruttare ogni occasione”.
La Ferrari si presenta al via della gara brasiliana con un obiettivo che va oltre la semplice rimonta. La scelta delle nuove power unit è un investimento sul finale di stagione, ma a Interlagos la Scuderia spera di poter limitare immediatamente il prezzo delle penalità. Per riuscirci, servirà una domenica tutt'altro che ordinaria. E, almeno nelle previsioni, ci sono tutte le condizioni perché lo possa essere.
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