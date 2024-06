F1 | Stella: "Le regole 2026 non funzionano: bisogna cambiarle"

Le nuove regole sono sotto attacco. Andrea Stella, team principal della McLaren, non ci gira intorno: “Le monoposto 2026 saranno troppo poco veloci in curva e troppo veloci in rettilineo”.

La FIA finalmente ha ufficializzato le norme di telaio e aerodinamica che entreranno in vigore fra due anni: la bozza che è stata presentata e che dovrà essere ratificata dal prossimo Consiglio Mondiale il 28 giugno non ha trovato il sostegno delle squadre.

Del resto i team questa volta non hanno messo mano alla stesura delle regole di F1 perché l’attuale governance del Circus non ha giurisdizione al 2026 perché il Patto della Concordia scadrà nel corso del prossimo anno.

La sensazione, quindi, è stata che i team siano stati un passo indietro per poter criticare pesantemente lo staff della Federazione Internazionale. E Stella, solitamente pacato nelle sue considerazioni, ha portato subito alla ribalta un tema, quello delle prestazioni, che ha fatto discutere molto il paddock nei mesi scorsi.

C’era il timore di vedere monoposto Frankestein capaci di erogare oltre 1.000 cavalli in certi momenti a confronto con vetture che potrebbero disporre della metà della potenza se avranno la batteria dell’idrido scarica.

Rendering dell'auto F1 2026 FIA Foto di: FIA

I responsabili delle squadre, infatti, hanno indetto per oggi una riunione nel paddock di Montreal proprio per discutere i temi caldi delle regole 2026 che hanno fatto arricciare il naso praticamente di tutti.

Quanto rischieranno le nuove F1 di essere più lente sul giro con una riduzione del carico aerodinamico valutato nel 30% e una minore resistenza aerodinamica del 55% rispetto alle vetture attuali?

Le prime simulazioni eseguite sui modelli del 2026 hanno dimostrato che le monoposto 2026 potrebbero essere poco più veloci delle F2 e, se fosse vero, sarebbe indispensabile trovare i giusti correttivi perché la F1 deve rappresentare il pinnacolo dell’automobilismo da corsa e non può essere scavalcato da altre categorie esistenti tipo la IndyCar o la SuperFormula giapponese.

Rendering dell'auto F1 2026 FIA Foto di: FIA

Stella non ha dubbi: “Bisogna trovare un riequilibrio fra le basse velocità di percorrenza in curva e i picchi in rettilineo. Siamo ancora lontani dal riuscire a raggiungere gli obiettivi e gli intenti condivisibili che si sono cercati con il nuovo regolamento.”

“È giunto il momento che la FIA, la F1 e i team tornino a lavorare insieme per contribuire a cercare una soluzione che consenta di raggiungere quegli obiettivi che si volevano raggiungere.

“Penso che se raggiungiamo questi obiettivi, avremo la F1 in buona forma. Ma dobbiamo assicurarci che, quando arriva il momento dell’implementazione, forniamo effettivamente un prodotto che soddisfi tali target e obiettivi”.