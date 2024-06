F1 | Montreal, Libere 2: Alonso prima della pioggia, allarme Max

Fernando Alonso si esalta quando le condizioni diventano difficili: lo spagnolo è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere del GP del Canada con l'Aston Martin dotata delle nuove soluzioni. L'asturiano con le slick a mescola soft è arrivato a 1'15"810, una prestazione eccellente se si considera che nella prima mezz'ora non ha mai smesso di cadere una pioggerellina che non ha impedito di trovare un buon grip con il nuovo asfalto.

La "verdona" ha dato una buona impressione visto che anche Lance Stroll è arrivato a essere terzo a sei decimi dal compagno di squadra. Poi la pioggia è aumentata di intensità e, dopo una breve sosta, i piloti sono tornati in pista con le intermedie per effettuare un long run con le gomme da bagnato in questo strano GP a Montreal.

Fra le due AMR24 si è inserito George Russell con la Mercedes: l'inglese è arrivato a a 463 millesimi dalla vetta, mentre Lewis Hamilton non è andato oltre il settimo tempo con un distacco di un secondo dalla vetta e oltre mezzo secondo dal compagno di squadra.

La Ferrari non ha montato la soft e si è dedicata alla media per cui la prestazione di Charles Leclerc è da considerarsi molto interessante: il monegasco è arrivato a 1'16"556 con le gialle dando la sensazione di una buona adattabilità della SF-24 al tracciato canadese, mentre Carlos Sainz, 13esimo, si era dedicato al lavoro con un maggiore carico di benzina. La McLaren ha copiato la strategia del Cavallino per cui non deve sorprendere se Oscar Pistri è solo 16esimo e Lando Norris addirittura ultimo, ma le prestazioni vanno prese molto con le pinze. Leclerc è sotto investigazione perché nella prima fase del turno è sceso in pista con un treno di gomme intermedie: non avrebbe dovuto perché la direzione gara non aveva ancora dichiarato bagnata la sessione. Anche se stava piovigginando. Chi ha dormito? Il team del Cavallino o lo staff di Wittich?

Chi ha dato un segno di vita è Daniel Ricciardo quinto con la Racing Bulls: questa volta l'australiano ha lasciato Yuki Tsunoda all'ottavo posto a un paio di decimi, ma la macchina di Faenza sembra trovarsi a suo agio sui cordoli di Montreal, mentre continua a soffrire la Red Bull. Sergio Perez è solo decimo con la RB20, preceduto anche dalla Williams di Alexander Albon. Per trovare Max Verstappen bisogna scendere fino al 18esimo posto: il tre volte campione del mondo è stato costretto a rientrare ai box per un surriscaldamento nel retrotreno della RB20.

Nel box si è sparso un acre odore di bruciato, per cui la vettura è stata isolata nel timore di perdite di corrente ad alta tensione. Max ha abbandonato la vettura saltando dalla carrozzeria e solo dopo qualche minuto i meccanici hanno potuto intervenire per lavorare sull'ibrido del motore 3 che pare si sia cotto appena è stato montato. Bastava guardare i volti molto preoccupati degli uomini di Milton Keynes per capire che stava succedendo qualcosa a cui non erano più abituati.

Bella la prestazione di genio e sregolatezza: ci riferiamo a Kevin Magnussen che con la Haas si è arrampicato fino al sesto posto, mentre Nico Hulkenberg non è andato oltre la 15esima piazza. Una volta tanto il danese si è meritato gli onori della cronaca per qualcosa di positivo.

Esteban Ocon è 11esimo con l'Alpine, con Pierre Gasly 19esimo: quest'ultimo halavorato per la gara. Logan Sargeant, nonostante un paio di dritti da brivido in chicane ha arpionato un dignitoso 12esimo posto con la seconda FW44.

Valtteri Bottas con la Sauber è 14esimo, mentre Guanyu Zhou è 17esimo: il cinese dopo aver sbattuto la C44 nel primo turno ha dovuto cercare di nuovo una certa confidenza.