F1 | La curiosa multa presa da Leclerc per aver girato con le intermedie

Le mutevoli condizioni meteorologiche alla partenza del Gran Premio del Canada 2024 di Formula 1 hanno lasciato le squadre incerte su quali pneumatici portare in pista. Nella prima sessione di prove libere, i tempi più veloci sono stati ottenuti con le gomme slick morbide dopo una tregua dalla tempesta, e sembrava che la situazione fosse la stessa all'inizio del secondo turno.

Tuttavia, la Ferrari ha diviso le proprie strategie, scendendo sull'asfalto del Circuit Gilles-Villeneuve con la mescola media con Carlos Sainz e con le intermedie con Charles Leclerc. Questo ha portato la FIA a prendere provvedimenti, in quanto il monegasco ha violato l'articolo 30.5 l) del regolamento sportivo della federazione internazionale perché la sessione non è stata dichiarata bagnata.

Alla fine, dopo aver ascoltato le spiegazioni delle persone coinvolte, si è giunti alla conclusione che questo meritava una multa di 5.000 euro, perché hanno girato con gomme intermedie quando la sessione non era stata dichiarata bagnata: "La vettura 16 ha lasciato i box con gomme intermedie all'inizio della sessione anche se la pista non era stata dichiarata bagnata, ed è tornata ai box dopo un giro".

"Questo costituisce una violazione dell'articolo 30.5 (l), che consente l'uso di pneumatici intermedi o da bagnato solo dopo che la pista è stata dichiarata bagnata dal direttore di gara", si legge nel comunicato.

Questo è piuttosto curioso, dato che la squadra di Maranello ha pensato che fosse una buona idea uscire con le gomme intermedie per essere preparati nel caso in cui la pioggia fosse arrivata all'improvviso, come è successo, costringendo l'intera griglia a usare quelle gomme. Di conseguenza, Fernando Alonso ha concluso la giornata in testa alle qualifiche con un tempo di 1'15"810, davanti a George Russell e Lance Stroll, mentre Charles Leclerc, curiosamente, si è piazzato quarto, ma non con le soft, bensì con le medium.