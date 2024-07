F1 | Red Bull conferma: a Spa torna alla RB20 col bazooka

La Red Bull ha deciso: a Spa Francorchamps rivedremo due RB20 dotate di bazooka, vale a dire in configurazione “vecchia”, parcheggiando la versione che ha debuttato con Max Verstappen in Ungheria. Pierre Waché, direttore tecnico della squadra di Milton Keynes, ha ammesso questa mattina che su una pista come quella belga, dove conta molto l’efficienza aerodinamica, è giusto tornare alla configurazione precedente.

Max Verstappen, sempre molto diretto nelle sue dichiarazioni, non ha nascosto la sua delusione dopo aver fallito la pole position per 46 millesimi di secondo dietro alle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Red Bull RB20: ecco la versione che ha debuttato in Ungheria con Verstappen per migliorare il raffreddamento e il carico Foto di: Giorgio Piola

“Abbiamo portato degli aggiornamenti, ma ancora non è abbastanza, per questo sono frustrato. Speravo di poter fare di più con questi aggiornamenti. Nelle scorse gare, che sia un tracciato con curve veloci o lente, che ci sia caldo o freddo, siamo stati battuti a livello di passo puro. Giovedì avevo definito questo weekend come cruciale, per questo sono frustrato, mi aspettavo di più. Gli aggiornamenti funzionano, le nostre novità hanno sempre funzionato, ma semplicemente non sono il passo in avanti che speravamo”.

L’olandese sprona la squadra di Milton Keynes che si tiene aperte due strade di sviluppo: la RB20 senza bazooka per le piste da alto carico aerodinamico come l’Hungaroring, e la RB20 con la vecchia configurazione per i tracciati veloci.

È curioso notare che quando la Ferrari ha fatto delle prove di comparazione a Silverstone fra due configurazioni della SF-24 si era detto che era una prova di debolezza della squadra di Maranello, incerta sullo sviluppo da prendere, dopo che le ultime novità non avevano dato i risultati che si erano visti in galleria del vento e al simulatore.

Red Bull RB20: dietro alla testa di Max si scopre un condotti d'aria per il raffreddamento Foto di: Giorgio Piola

Ora che è la Red Bull campione del mondo a sfruttare due diversi pacchetti di aggiornamenti, passa che la squadra di Milton Keynes sfrutta al massimo le opportunità che ha a disposizione. In realtà è giusto credere che ogni squadra metta in pista il miglior prodotto fra tutto il materiale che è stato realizzato con i vincoli del budget cap.

Il vestito più snello della RB20 deliberato solo per Verstappen (non c’erano abbastanza pezzi di ricambio per Sergio Perez perché si tratta di uno sviluppo che avrebbe dovuto debuttare solo in Olanda) assicura più spinta verticale e migliora il raffreddamento dei componenti della power unit, mentre la versione standard sembra che sia più efficiente.

È lecito pensare che la differenza nel tempo sul giro non sia così grande a favore di una versione o l’altra, ma la scelta offre delle opportunità che si possono verificare di più sul passo gara che nel giro singolo.

È indubbio che la Red Bull ha perso la leadership rispetto alla McLaren, ma è chiaro il tentativo della squadra diretta da Christian Horner di reagire all’attacco della squadra di Woking. Il nervosismo di Max testimonia che a Milton Keynes hanno perso il vantaggio che avevano acquisito l’anno scorso, quando mettevano in pista un aggiornamento solo quando gli avversari sembravano avvicinarsi, mantenendo un margine che li aveva resi imprendibili.

La situazione è profondamente cambiata: si era detto che la RB20 era un progetto estremo nato da un foglio bianco, perché la RB19 non aveva più margini di sviluppo. Il fatto che l’evoluzione che abbiamo visto apparire a Budapest sembra spingersi verso il passato, indica che forse anche a Milton Keynes hanno perso alcune certezze che avevano.

Red Bull RB20: questa è la configurazione nuova dell'ala usata da Verstappen fra le quattro disponibili Foto di: Giorgio Piola

È passato inosservato, ma la Red Bull nel weekend magiaro fra Sergio e Max ha sperimentato ben quattro configurazioni di ala anteriore. Si tratta di soluzioni molto diverse che possono essere finalizzate all’uso su tracciati con caratteristiche specifiche. Stiamo andando verso una specializzazione sempre più spinta nell’utilizzo delle singole parti che offrirà diverse opzioni nell’evoluzione delle monoposto.