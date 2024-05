F1 | Racing Bulls: anche a Faenza hanno scelto i dischi Brembo

La Racing Bulls come la Red Bull. La squadra di Faenza monta i dischi in carbonio Brembo, proprio come ha deciso di fare dall’inizio del campionato la squadra campione del mondo. Il team romagnolo ha sperimentato con successo il materiale della multinazionale bergamasca all’Enzo e Dino Ferrari nel weekend scorso e il risultato positivo ha portato alla giusta conferma di Monte Carlo.

Max Verstappen è stato il più convinto assertore del passaggio ai dischi italiani rinunciando dopo anni ai Carbon Industrie e l’olandese si è trascinato nella scelta anche la squadra satellite dell’universo Red Bull a distanza di qualche gara.

Dettaglio freno RB F1 Team VCARB 01 Foto di: Giorgio Piola

È interessante osservare come, al di là delle parti trasferite dalla Red Bull come il retrotreno della RB19 e nella sospensione anteriore, lo staff diretto da Jody Egginton ha mantenuto una propria autonomia di sviluppo per cui la RB CARB 01 ha soluzioni meno esasperate di quelle adottate da Pierre Waché e soci, ma, dopo un avvio di campionato difficile, la squadra romagnola gestita da Peter Bayer e Laurent Mekies ha cominciato a macinare punti in particolare con Yuki Tsunoda.

RB F1 Team VCARB 01: il corner anteriore senza cestelli né disco. Foto di: Giorgio Piola

Il giapponese si affaccia con regolarità nel top 10, mentre Daniel Ricciardo fa decisamente più fatica, anche se il contributo di esperienza che viene portato dall’australiano è considerato molto importante dai tecnici RB: Daniel mette a posto la macchina e i risultati li porta a casa il nipponico…