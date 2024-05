F1 | Vasseur: "Vogliamo chiudere il conto di Leclerc con Monte Carlo"

Charles Leclerc ha riportato la Ferrari sul podio di Imola con il terzo posto nel GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, riprendendo un filo che si era rotto con Michael Schumacher nel 2006. Adesso è la Scuderia che vorrebbe dare una mano al pilota monegasco che non è mai stato profeta in patria.

Fred Vasseur, team principal del Cavallino, carica il Reparto Corse in vista dell’appuntamento nel Principato: il francese rivela che le simulazioni svolte nella Gestione Sportiva hanno dato risultati incoraggianti. La Ferrari sulle stradine di Monte Carlo cerca la prima pole position stagionale…

Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari Foto di: Ferrari

“A una settimana dalla nostra gara di casa, a Imola, il prossimo weekend tocca a quella di Charles, e come squadra vogliamo aiutarlo a chiudere il conto aperto che ha con la pista di Monte Carlo. Carlos, dal canto suo, ama molto il tracciato del Principato sul quale ha ottenuto il suo primo podio al volante di una Ferrari, dunque le motivazioni per entrambi sono molto alte”.

“Come è noto quello di Monaco è un circuito sul quale i sorpassi con l’attuale generazione di monoposto sono molto difficili. La qualifica sarà di importanza fondamentale: dovremo provare a fare quello step che in questa stagione ancora ci è mancato per partire davanti a tutti. Al simulatore così come nei meeting con gli ingegneri ci siamo preparati nei dettagli e contiamo di essere protagonisti”.