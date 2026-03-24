F1 | Mercedes: ecco la livrea speciale delle W17 per il GP del Giappone
Le W17 di Russell e Antonelli avranno una colorazione differente al Gran Premio del Giappone, sul tracciato di Suzuka. Spicca l'ala anteriore, dove trova posto il volto di un drago.
Livrea speciale della Mercedes W17, Mercedes-AMG Petronas F1 Team
Foto di: Mercedes GP Petronas Formula One Team
Il Gran Premio del Giappone di Formula 1, fissato per questo fine settimana, si sta rivelando fonte di ispirazione per i team. Dopo Racing Bulls e Haas F1, che stamattina ha svelato la sua nuova livrea per Suzuka, questo pomeriggio è toccato a Mercedes mostrare la sua colorazione dedicato al terzo appuntamento della stagione.
Il team diretto da Toto Wolff ha deciso di adottare una livrea diversa da quella canonica, già utilizzata nelle prime due uscite dell'anno tra Australia e Cina.
Le W17 di George Russell e Andrea Kimi Antonelli non saranno drasticamente diverse rispetto a qualche settimana fa. La parte della monoposto interessata maggiormente al cambiamento cromatico è l'ala anteriore.
Il nero carbonio che trovava spazio sui profili dell'appendice alare anteriore hanno lasciato spazio al volto di un drago. Il volto bianco trova differenze solo nella colorazione degli occhi - gialla - e nei dettagli rossi che contornano la bocca e la parte interna degli occhi stessi.
Livrea speciale della Mercedes W17, Mercedes-AMG Petronas F1 Team
Foto di: Mercedes GP Petronas Formula One Team
Il volto del drago sarà ben visibile con l'aerodinamica mobile anteriore chiusa, ovvero soprattutto in curva, dove il carico aerodinamico dovrà aiutare Russell e Antonelli a essere veloci anche in quelle sezioni della pista.
Mercedes, come detto, è il terzo team a presentare una livrea speciale per il Gran Premio del Giappone. Stamattina è toccato ad Haas mostrare la nuova colorazione, per altro dedicata a Godzilla, mostro cinematografico che troverà spazio soprattutto sul cofano motore delle VF-26.
Ricordiamo che la livrea sarà riproposta (probabilmente in una versione differente) anche al Gran Premio degli Stati Uniti, gara di casa della squadra diretta da Ayao Komatsu. Racing Bulls, invece, ha optato sui due colori della bandiera nazionale giapponese: il bianco e il rosso.
Livrea speciale della Mercedes W17, Mercedes-AMG Petronas F1 Team
Foto di: Mercedes GP Petronas Formula One Team
Condividi o salva questo articolo
Ultime notizie
F1 | Mercedes: ecco la livrea speciale delle W17 per il GP del Giappone
MotoGP | Bezzecchi: "Cerchiamo di mantenere questo trend positivo anche ad Austin"
Doppia sfida WEC-GT World per Rovera: "Vincere il prima possibile con la Ferrari 296 GT3 Evo"
Addio ad AC Schnitzer: dopo 40 anni il tuner delle BMW chiude
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Top Comments