F1 | Al GP del Giappone c'è l'esordio della C1. Attenzione al graining!

La Formula 1 si appresta a prendere parte al terzo appuntamento della stagione 2026, il Gran Premio del Giappone che si terrà - come ormai accade da decenni - a Suzuka.

Sul mitico tracciato nipponico, uno dei più amati dai piloti, Pirelli porta le tre mescole più dure della sua gamma, ovvero la C1 (che sarà la Hard), la C2 (Medium) e la C3 (Soft). Per la C1 si tratterà dell'esordio stagionale, perché né all'Albert Park, né tanto meno a Shanghai era stata impiegata.

La C1, quindi, avrà i riflettori puntati addosso su un tracciato come Suzuka, dove le gomme sono messe alla prova dai carichi e dalle sollecitazioni in diversi punti. Eppure anche la pista stessa giocherà un ruolo importante nel corso delle qualifiche e della gara.

Preview Pirelli per il GP del Giappone 2026 Foto di: Pirelli

Prima dell'edizione 2025, Suzuka era stata riasfaltata dalla prima chicane sino al termine del primo settore. I lavori sull'asfalto sono proseguiti quest'anno con il completamento dei due settori restanti, fino a curva 17.

Per questo motivo l'asfalto dovrebbe essere liscio e ancora sporco, garantendo così livelli di aderenza piuttosto bassi. In queste condizioni è lecito attendersi il graining, soprattutto quando i piloti utilizzeranno le C3, ovvero le mescole più morbide per questo fine settimana.

Sarà sicuramente interessante osservare il comportamento sia della mescola più dura sia della più morbida della selezione. Qualora la C1 mostrasse un buon livello di aderenza e la C3 si rivelasse consistente come accaduto a Shanghai, tutte e tre le opzioni potrebbero risultare rilevanti nella definizione delle strategie di gara.

Un ruolo importante sarà giocato anche dalla temperatura. Il Gran Premio del Giappone si disputa infatti una settimana prima rispetto allo scorso anno, quando le temperature ambientali si erano già assestate attorno ai 15°C.

Preview Pirelli per il GP del Giappone 2026 Foto di: Pirelli

Se non ci saranno aumenti significativi, il degrado termico sarà contenuto. La possibilità di completare la gara con una sola sosta potrebbe dunque dipendere dall’effettiva incidenza del graining e dalla conseguente influenza sulle prestazioni. Di certo, le scuderie dovranno prestare attenzione alla preparazione del giro di qualifica, quando sarà essenziale portare le gomme alla giusta temperatura.

GP del Giappone: le statistiche

Il prossimo sarà il quarantesimo Gran Premio del Giappone in calendario. La prima gara si disputò nel 1976 a Fuji, circuito che ha ospitato in totale quattro edizioni. Tutti gli altri fine settimana di gara si sono invece svolti a Suzuka. Michael Schumacher è il pilota che ha ottenuto più successi in Giappone, con 6 vittorie, una in più rispetto a Lewis Hamilton. McLaren è invece in testa alla classifica dei costruttori con 9 primi posti, seguita da Red Bull con 8.