F1 | Legale il T-tray regolabile, ma non modificarlo in parco chiuso

Nel paddock è partita la caccia al team che avrebbe nel T-Tray un sistema per modificare l’altezza, dopo che la FIA ha fatto sapere di voler effettuare dei controlli durante il weekend del GP degli Stati Uniti.

La questione si sta facendo spinosa per una ragione molto semplice: il regolamento di F1 non vieta affatto di avere l’ammortizzare del T-Tray che possa avere diverse regolazioni rapide, ma il sospetto che si è sparso nel Circus è che qualcuno sia riuscito a modificare l’altezza dello splitter fra la qualifica e la gara, quando le monoposto sono in parco chiuso e sappiamo che ogni modifica di assetto è assolutamente vietata.

In qualifica è possibile tenere il labbro leggermente più rialzato per consentire, quindi, di abbassare la vettura e poter contare su un maggiore carico aerodinamico: è innegabile che qualche giro da qualifica si possa effettuare senza consumare troppo la tavola, mentre in gara sarebbe impossibile concludere la distanza di un GP senza rischiare di usurare il pattino oltre i limiti concessi dalle norme, piuttosto che con il rischio di rompere il fondo.

Riuscire a cambiare configurazione può offrire un effettivo vantaggio prestazionale in qualifica, specie in un momento dove due decimi in un giro possono valere anche più di due file nello schieramento di partenza.

Il fatto è che non ci sono prove che testimonino l’azione illegale: anche se c’è chi può aver raccolto delle immagini filmate che evidenzierebbero il T-Tray in posizione leggermente diversa fra le qualifiche e la gara, tanto da indurre la FIA ad aprire un’indagine nel tentativo di arginare l’eventuale irregolarità, è evidente che per il pregresso non è possibile trovare una testimonianza che possa avvalorare i dubbi.

La Federazione Internazionale non può fare altro che fare delle verifiche all’ingresso delle monoposto in parco chiuso e prima dell’uscita. I commissari di Jo Bauer stanno valutando la possibilità di mettere dei sigilli che impediscano qualsiasi regolazione come deterrente, anche se proprio la FIA è nella condizione di leggere dalle telemetrie tutti i dati delle monoposto in pista.

C’è chi pensa che stia iniziando una “guerra” che rischia di alzare la tensione nel paddock, mentre ci si avvicina verso la conclusione di un campionato che è tutt’altro deciso nelle posizioni che riguardano non solo il titolo piloti ma più in generale quelle dei top team nella classifica Costruttori. Prepariamoci, quindi, a un finale di stagione molto caldo con altri argomenti discutibili che potrebbero essere portati alla ribalta.