F1 | Simulazione Megaride: Austin stressa le gomme nello snake

Ad un mese di distanza dall’ultima gara, il circus della F1 ritorna protagonista in questo weekend per dare il via all’ultima parte della stagione che comprende ancora sei gare. In questo weekend si corre ad Austin, Texas, per il GP degli Stati Uniti, prima di ben 4 gare nel nuovo mondo.

Il tracciato di Austin, progettato dal celebre architetto Tilke, si ispira alle piste più iconiche del calendario di F1: ci sono tratti che ricordano la sequenza Maggots-Becketts di Silverstone, la curva 8 di Istanbul e la curva dell’Arena di Hockenheim.

La pista, dunque, è molto tecnica caratterizzata da numerose variazioni altimetriche: la più celebre è la salita al via che porta in curva 1. Con queste caratteristiche, il setup ideale richiede potenza motore elevata, efficienza aerodinamica, accoppiati ad un carico aerodinamico medio-alto.

Grafico Megaride GP delle Americhe Foto di: MegaRide

Gli pneumatici sono molto sollecitati per gran parte del tracciato: il primo settore impegna in maniera molto simile sia le gomme poste a destra che quelle di sinistra per i repentini cambi di direzione ad alta velocità che generano molto carico laterale e accelerazioni laterali. Altra zona da segnalare è quella compresa tra curva 16-17-18, una serie di tre curve a destra ad alta velocità che generano molto carico laterale, impegnando gli pneumatici sinistri.

Per questo weekend Pirelli sceglie la gamma media a sua disposizione: C2-C3-C4. Tale scelta è giustificata da livelli di carico longitudinali e laterali medio-alti e da un livello di abrasione non trascurabile.

Particolarmente elevati i carichi laterali agenti sugli pneumatici a causa della natura mista del circuito. Non trascurabili neanche quelli longitudinali specie per alcune forti frenate e conseguenti accelerazioni in curva 1 e curva 12, in special modo.

Grafico Megaride GP delle Americhe Foto di: MegaRide

Le usure attese su questo tracciato sono medio-alte. Le gomme posteriori sono molto stressate a causa delle brusche frenate e l’elevata trazione richiesta dal circuito. Non da meno impegnate sono quelle anteriori per i veloci cambi di direzione.

Il circuito è particolarmente tecnico ed offre numerose opportunità di sorpasso favorendo lo spettacolo in gara. Restano, però, importanti le strategie ai box e la gestione degli pneumatici su un circuito molto aggressivo.