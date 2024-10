F1 | Gol dal corner: scopriamo i segreti nascosti nei cestelli dei freni

In una monoposto di F1 il corner ruota è un elemento che ha assunto nel tempo una funzione sempre più importante, non solo perché è una massa non sospesa, ma anche perché la sua efficienza può avere un effetto diretto sia sull’affidabilità, sia sulle prestazioni.

Le squadre nel lancio di un nuovo progetto destinano molta attenzione al corner ruota costituito da porta mozzo, attacchi delle sospensioni, impianto frenante (disco in carbonio e pinza) e le relative canalizzazioni, ruota, oltre a condotti idraulici, sensori elettronici e cestelli.

Il regolamento delle monoposto a effetto suolo ha definito in modo molto chiaro alcuni aspetti che regolano i quattro corner di una F1: il copri cerchio che chiude la ruota sul lato esterno, impedisce che si possa sfruttare il flusso d’aria che fino al 2021 veniva generato dentro il cestello per ripulire la scia dietro alla ruota anteriore, incrementando l’effetto puramente aerodinamico out wash.

Con l’avvento delle monoposto a effetto suolo nel 2021, i cestelli in carbonio che avvolgono i corner hanno assunto funzioni tanto complesse quanto interessanti che ora cercheremo di analizzare per sommi capi. Le norme FIA impongono che le drum esterne, come sono chiamate dagli inglesi, siano completamente chiuse. Con l’adozione dei cerchi da 18 pollici c’è un maggiore spazio per… lavorare nel corner e specializzare le singole funzioni per estremizzarne l’utilizzo.

McLaren MCL38: ogni squadra ha sviluppato condottidei freni diversi per il raffreddamento di disco e pinza Foto di: Giorgio Piola

Ovviamente l’impiego primario è quello di raffreddare i freni: il calore prodotto dal disco e dalla pinza (ci sono picchi in staccata che arrivano a mille gradi!) deve essere estratto dal corner per garantire l’affidabilità del sistema che deve lavorare in un range di funzionamento evitando i surriscaldamenti, ma anche la vetrificazione del disco se il carbonio non entra nella corretta finestra di temperatura, perdendo grip e generando situazioni che potrebbero diventare pericolose. C’è una presa d’aria che porta l’aria fresca ai freni e ci sono canalizzazioni che servono a espellere il calore da sfoghi che obbligatoriamente devono essere montate sul lato interno del corner, per regolamento.

Dettaglio del cestello del freno Mercedes W15 con i passaggi d'aria per raffreddare la pinza Foto di: Giorgio Piola

Fin qui è tutto semplice. Per “ingabbiare” l’aria calda in un percorso obbligato, i tecnici hanno deciso di avvolgere il disco e la pinza con del materiale anti-termico, coprendo l’area rovente anche con un secondo cestello in carbonio. L’obiettivo? Creare una intercapedine con un flusso fresco che isoli il cuore “rovente” del corner dal cerchio, in modo da evitare che la gomma possa essere irradiata dal calore sottostante, provocando un aumento non previsto della pressione e un conseguente degrado dello pneumatico.

Mercedes W15: il cestelle intermedio con le aperture da usare quando fa freddo o piove Foto di: Giorgio Piola

In realtà questo discorso è vero al 90% dei casi, perché su alcuni circuiti particolari dove le temperature ambientali sono particolarmente basse o in caso di pioggia è consigliato fare delle aperture nel cestello intermedio per facilitare il riscaldamento delle gomme, specie le rain. Ovviamente questo tema è sviluppato soprattutto all’anteriore, perché le coperture posteriori, sottoposte alla trazione, non hanno bisogno di aggiungere temperatura, ma caso mai smaltirla.

E qui entra in gioco un importante lavoro di simulazione che riesca a definire quale debba essere la portata del calore, per non rompere equilibri faticosamente trovati nelle sperimentazioni al banco dinamico che ogni squadra ha sviluppato.

Red Bull Racing RB20: ecco una feritoia nel cestello intermedio Foto di: Giorgio Piola

In sostanza si è creata una sorta di… galleria con un ventilatore che alimenta d’aria il corner e consente l’analisi dell’andamento di ogni singolo flusso sia per quanto riguarda le portate che per le temperature. Un aspetto molto importante è riuscire a trovare con dell’aria fredda una buona sigillatura nella zona della campana del disco, dove è quasi impossibile controllare la fuga di un po’ di calore verso l’esterno. Si cerca di “pressurizzare” l’aria in quella zona, dando un senso sulla complica

A tal proposito è interessante registrare che la Mercedes, ma non è l’unica squadra, ha adottato una soluzione che si chiama “reverse bell”: vale a dire che il raffreddamento di una porzione del disco avviene con un passaggio d’aria fresca che dall’esterno della campana viene spinta all’interno, mitigando l’effetto negativo che abbiamo descritto.

Abbiamo accennato alla presa di raffreddamento: forse non si sa che solo una minima parte della bocca è destinata al raffreddamento dei freni, mentre porzioni maggiori sono pensate per la circolazione di aria fredda nell’intercapedine fra i due cestelli.

Aston Martin AMR24: i deviatori di flusso nel cestello intermedio posteriore Foto di: Giorgio Piola

Ed è interessante registrare come ogni team abbia definito una “circolazione” d’aria che consenta di stabilizzare le temperature, evitando dei “bloccaggi” che possono nuocere all’efficienza del sistema: non stupisca, quindi, se l’Aston Martin ha introdotto dei veri e propri deviatori di flusso per orientare l’andamento dell’aria secondo i voleri dell’aerodinamico.

La presa d’aria del corner è studiata per essere la più piccola possibile: l’ideale, infatti, è che non si estenda fino ad arrivare ai bracci delle sospensioni, sporcando l’aerodinamica, visto che le cover dei bracci sono disegnate per essere dei laminatori di flusso per l’aria che si vuole destinare nei canali Venturi per generare il carico con il fondo. E l’orientamento dei chief designer nello scegliere sospensioni con schema pull rod anteriore va anche in questa direzione.

Un aspetto da non trascurare è quello dei costi: lo studio e la definizione dei quattro corner, si tratta di un esercizio di progettazione laborioso che richiede tempo perché le parti calde, per esempio, devono essere isolate dai molti sensori che albergano sotto i cestelli. Stando alle indiscrezioni la zona ruota pesa molto sul limite dei costi: si dice un quinto del budget di sviluppo previsto per una stagione.

Fondamentale è deliberare a inizio stagione un sistema che possa restare stabile nell’arco dell’intero campionato, al netto degli adattamenti necessari per ciascun tracciato…