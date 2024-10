F1 | La FIA sospetta che un team muova il T-Tray in parco chiuso!

La Federazione Internazionale ha confermato che nel fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti saranno effettuati dei controlli mirati per rispondere a crescenti sospetti relativi ad un sistema che permetterebbe ad una monoposto di modificare l’altezza in regime di parco chiuso.

Motorsport.com ha appreso da più fonti che dopo il Gran Premio di Singapore ci sono stati confronti tra alcune squadre ed i rappresentanti del dipartimento tecnico della FIA. L’oggetto è relativo ad una squadra (al momento non identificata) che potrebbe aver trovato un sistema per regolare l’altezza della monoposto nella zona del T-Tray tra qualifiche e gara.

La possibilità di modificare questo parametro dopo la conclusione delle qualifiche offrirebbe un notevole vantaggio, considerando le diverse esigenze richieste dalla performance su un giro veloce e sulla distanza di un Gran Premio. Si tratterebbe, però, di una chiara violazione del regolamento tecnico di Formula 1, che vieta espressamente qualsiasi modifica alla configurazione aerodinamica della monoposto (ad eccezione dell’ala anteriore) una volta che la vettura entra in regime di parco chiuso.

L'articolo 40.2 ribadisce: “L’assetto aerodinamico dell'ala anteriore può essere regolato utilizzando parti esistenti. Nessuna parte può essere aggiunta, rimossa o sostituita". L'articolo 40.9 aggiunge: "Un concorrente non può modificare alcuna parte della vettura. Deve essere chiaro che le modifiche non possono essere apportate senza l'uso di strumenti".

La FIA farà controlli sulle monoposto ad Austin per verificare il T-Tray Foto di: Rainier Ehrhardt

Tuttavia, secondo i sospetti emersi nelle ultime settimane, una squadra avrebbe progettato la propria monoposto in modo da rendere possibile regolare l’altezza nella zona del T-tray, intervenendo su un elemento posto all'interno dell'abitacolo. Questa modifica potrebbe essere facilmente eseguita da un meccanico durante il normale lavoro di controllo che viene svolto sulle monoposto tra le qualifiche e la gara, senza essere rilevata dagli osservatori esterni che monitorano il lavoro nei box.

Come spesso accade in questi casi, sono le squadre avversarie di quella nel mirino a segnalare alla FIA i propri sospetti. Uno o più team avrebbero intravisto questa possibilità attraverso i dettagli di progettazione che tutte le squadre devono caricare sui server della FIA come componenti open source, dati a cui tutti i concorrenti hanno accesso.

Dopo le valutazioni del caso la FIA ha preso in considerazione le preoccupazioni delle squadre, decidendo di applicare dei provvedimenti mirati a partire dal weekend di Austin. La FIA ha comunque ribadito di non avere prove definitive in merito alla presenza del sistema ipotizzato da alcuni team.

Un portavoce della Federazione Internazionale ha dichiarato a Motorsport.com: “Sebbene al momento non abbiamo ricevuto alcuna indicazione in merito all’utilizzo di un tale sistema, la FIA vigilerà per migliorare il controllo dello sport. Abbiamo implementato modifiche procedurali per garantire che l'oggetto delle discussioni non possa essere facilmente modificato. In alcuni casi, ciò potrebbe comportare l'applicazione di un sigillo per fornire ulteriore garanzia di conformità”.