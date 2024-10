F1 | Vasseur ci crede: "Nelle classifiche è ancora tutto aperto"

La Ferrari si appresta a iniziare la tripletta americana, quella che segna l'inizio dell'ultima porzione di stagione 2024 di Formula 1.

Lo farà al Circuit of the Americas di Austin, in Texas, sede del Gran Premio degli Stati Uniti. Sarà un fine settimana molto importante, perché segna anche il ritorno della gara Sprint del sabato, dunque il format alternativo di weekend in cui conterà molto arrivare in pista con i compiti a casa fatti bene.

Arrivare con una vettura già fornita di un assetto adeguato aiuterà tutti i team, perché a loro disposizione avranno un solo turno di prove libere per sistemare gli ultimi dettagli prima della Sprint Qualifying.

"Con la gara di Austin inizia l’intenso finale di stagione fatto di sei gare organizzate su due triplette in sole otto settimane. Per quanto ci riguarda vogliamo verificare sui curvoni da alta velocità di questa pista la bontà di quanto abbiamo portato già nelle gare precedenti", ha dichiarato il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images

Il manager francese punta forte sulla preparazione che la Ferrari ha spesso saputo fare molto bene al simulatore di Maranello, arrivando ben preparata agli appuntamenti in cui è stata svolta la Sprint Race al sabato.

"In questo weekend sarà inoltre particolarmente importante la preparazione fatta a casa prima di arrivare in circuito: torna infatti il formato Sprint e questo significa che avremo un’unica sessione di prove libere prima di andare in qualifica per la corsa da cento chilometri del sabato".

Vasseur non ha parlato di novità - presumibilmente le ultime che la Ferrari porterà durante questa stagione - ma, anzi, ha sottolineato come il team dovrà cercare di sfruttare al meglio il pacchetto a loro disposizione. L'obiettivo è quello di ottenere il maggior numero di punti possibile perché, a suo dire, le classifiche sono ancora aperte e tutto può succedere.

"Charles e Carlos si sono preparati bene e la squadra è carica e come sempre ci concentreremo su noi stessi per portare a casa il meglio dal pacchetto a nostra disposizione. Dobbiamo mettercela tutta, perché i valori in campo sono molto ravvicinati e nelle classifiche è ancora tutto aperto".