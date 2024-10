F1 | Dal 2025 sparisce il punto addizionale per il giro veloce

Dopo le polemiche post-GP di Singapore, quando erano emersi dei dubbi sulla scelta di Racing Bulls di tentare il giro veloce a fine gara con Daniel Ricciardo, di fatto togliendo il punto aggiuntivo a Lando Norris e favorendo la casa madre Red Bull, il Consiglio Mondiale della FIA non ha perso tempo, andando a rivedere la regola.

Nell’ultima riunione del World Motor Sport Council sono stati infatti confermati alcuni cambiamenti per quanto riguarda i regolamenti del 2024, ma anche quelli della prossima stagione e del 2026, quando la Formula 1 andrà incontro a un’importante rivoluzione tecnica, sia sul fronte delle Power Unit che delle stesse monoposto sul piano aerodinamico.

La notizia più importante, però, è senza dubbio la scelta di cancellare in toto dal regolamento la regola che prevede l’assegnazione di un punto aggiuntivo per il giro veloce nel caso lo stesso pilota giunta tra i primi dieci. Non si è quindi scelto di rivedere la regola andandola a modificare, anche perché sarebbe stato complesso trovare una soluzione a tutti i possibili scenari, bensì di rimuoverla completamente dal regolamento sportivo della prossima stagione.

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto di: Simon Galloway / Motorsport Images

“Sono state approvate dal Consiglio Mondiale alcune modifiche minori ai regolamenti sportivi e tecnici per il 2024 e il 2025, tra cui l'eliminazione del punto assegnato per il giro più veloce”, recita il comunicato diffuso dalla Federazione con cui ha annunciato la decisione di rimuovere il punto aggiuntivo per il giro veloce.

Il punto per il giro più veloce è stato introdotto nel 2019 per tentare di aggiungere un elemento in più in termini di spettacolo, ma è chiaro che non ha mantenuto le premesse, andando di solito a quei piloti che avevano il tempo per fermarsi e montare gomme nuove senza perdere una posizione durante la sosta. Inoltre, ha sbloccato alcune opzioni strategiche per le squadre per cercare di negare ai loro diretti rivali il punto extra, tema che si è palesato soprattutto nello scorso appuntamento a Singapore.

La F1 eliminerà il punto extra a partire dalla stagione 2025, ripristinando i 25 punti per la vittoria di una gara come numero massimo di punti che un pilota può ottenere in un Gran Premio.

Cambiano le FP1 per i giovani piloti

Il WMSC ha anche approvato i piani per raddoppiare le occasioni per far scendere in pista durante la stagione i giovani piloti. A partire dal 2025, infatti, i team dovranno assegnare una sessione di FP1 del venerdì a un rookie per due volte durante la stagione, ma per ogni vettura. Ciò significa che, se fino al 2024 ogni squadra doveva schierare un debuttante in due FP1 in totale nel corso del campionato, ovvero una per ogni vettura del team, nel 2025 saranno raddoppiate. Ogni debuttante dovrà disputare 2 libere su ogni vettura, di fatto sostituendo quattro volte i piloti ufficiali.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes F1 W15 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

La mossa arriva sulla scia del progetto di una gara sprint per esordienti nei test post-stagionali di Abu Dhabi, che è stata annullata per il 2024, ma che è in fase di studio per il 2025, dando così la chance agli esordienti di farli girare con più continuità sulle monoposto di F1, anche per quei team che non hanno le risorse necessarie per condurre un programma TPC con vetture più vecchie di due anni.

Rivisti e semplificati i regolamenti 2026

Come discusso nell'ultima F1 Commission, il Consiglio Mondiale ha approvato una serie di modifiche e perfezionamenti al nuovo regolamento tecnico di F1 per il 2026, rivisto sulla base degli input dei team, rimasti poco soddisfatti della bozza diffusa dalla FIA lo scorso giugno. Anche il regolamento sportivo è stato rivisto e sarà semplificato rispetto alla struttura attuale: infatti, l’idea iniziale era quella di rivederlo già nel 2022, ma data l’importanza del cambio tecnico, si decide si posticiparne la ri-stesura.

Nel 2026, invece, sarà semplificato rendendo più facile per i team districarsi tra i vari articoli. Inoltre, sono state aggiunge misure per regolare la gestione dell'energia delle Power Unit 2026 e la gestione dell'aerodinamica regolabile, che prevede l'impiego della “modalità rettilineo” (bassa resistenza aerodinamica) e della “modalità curva” (alta deportanza).