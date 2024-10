F1 | Verstappen: "Piastri non è un numero 2, io non lo accetterei"

Max Verstappen ritiene che Oscar Piastri della McLaren sia "troppo forte" per essere chiamato a fare da scudiero a Lando Norris, e ha spiegato che lui non avrebbe mai accettato di farlo.

Con l'avanzare della stagione di F1 2024, la McLaren è diventata la squadra da battere durante l'estate, lanciando la sfida alla Red Bull per il titolo Costruttori

Da allora, la squadra di Woking ha preso un vantaggio di 41 punti sulla Red Bull, mentre Norris ha la possibilità di scalzare l'olandese anche nella classifica piloti, arrivando alle ultime sei gare con un deficit di 52 punti da provare a colmare, contando però su una vettura decisamente più competitiva.

Sebbene la McLaren si attenga all'approccio generale di avere due piloti con lo stesso status, la crescente consapevolezza che Norris potrebbe ancora conquistare il suo primo titolo mondiale ha fatto sì che il mese scorso la squadra decidesse di dare la priorità al britannico ogni volta che la situazione in pista lo richiedesse.

Quando gli è stato chiesto il suo parere sugli ordini di scuderia della McLaren in un'intervista concessa a Motorsport.com, Verstappen ha detto che Piastri è "troppo bravo" per avere un ruolo di supporto e non avrebbe dovuto accettarlo, anche se il campione del mondo ha ammesso di non essersi mai trovato in una posizione simile.

"Per me non è assolutamente un pilota numero due e se fossi in lui non lo accetterei mai”, ha detto Verstappen. "Per me è facile parlare, ovviamente, perché sono in Formula 1 da 10 anni ed è la seconda stagione di Oscar, quindi è sempre più difficile non farsi mettere i piedi in testa".

"Ma è solo un grande pilota di F1 che non si merita di rinunciare a vittorie e posizioni e di passare in secondo piano perché gli viene chiesto di farlo".

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

In base al nuovo approccio, la McLaren avrebbe probabilmente invertito le posizioni a Monza, quando Piastri e Norris sono arrivati rispettivamente secondo e terzo, ma la squadra ha sempre chiarito che non avrebbe chiesto a Piastri di rinunciare ad una vittoria per Norris.

Norris ha anche dichiarato di non voler ricevere il campionato su un piatto d'argento. "Se un pilota sta facendo meglio di me e si sta comportando bene, io devo fare un lavoro migliore, quindi non voglio togliere niente a nessuno", ha detto Norris.

"Non voglio nemmeno che mi venga regalato un campionato. Sì, sarebbe bello vincere un campionato, e a breve termine ci si sente benissimo, ma non credo che a lungo andare se ne possa essere orgogliosi. Voglio vincerlo battendo Max, battendo i miei avversari e dimostrando di essere il migliore in pista".

Verstappen ha elogiato la McLaren per il suo rapido sviluppo negli ultimi 18 mesi e per come Norris e Piastri si siano dimostrati una combinazione formidabile.

Quando gli è stato domandato se la coppia fosse la migliore formazione di piloti tra i concorrenti della Red Bull, ha risposto: "Sì, perché sono molto affiatati e perché sono entrambi veloci. La McLaren ha davvero messo le persone giuste al posto giusto, persone che già lavoravano nel team".

"Il personale non è tutto nuovo, a parte persone come Rob Marshall (ex progettista Red Bull). Ma ad alcuni dipendenti sono stati assegnati nuovi ruoli, e si può vedere quanto rapidamente questo possa avere un impatto".