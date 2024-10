F1 | Austin: accorciata di 95 metri la zona DRS sul lungo rettilineo

Negli ultimi anni, la FIA ha continuato a rivedere la lunghezza delle zone DRS, nel tentativo di trovare il giusto equilibrio. Spesso, l’organo di governo ha ridotto o allungato la portata dell’aree in cui è possibile sfruttare l’ala mobile, soprattutto per riadattare le varie zone all’introduzione delle monoposto a effetto suolo.

Per questo, tra 2022 e 2023 la Federazione ha sperimentato nuovi punti di attivazione del DRS in alcuni circuiti del mondiale, ma non sempre il risultato è stato quello sperato, dato che i piloti si sono spesso lamentati del fatto che fosse diventato troppo complesso superare oppure dell’opposto, rendendo gli attacchi una mera attesa del rettilineo dove sopravanzare agevolmente un avversario con l’ala mobile.

Un processo che prosegue anche nel corso di questa stagione. Proprio qualche settimana fa a Monza, date le difficoltà nel completare le manovre di attacco alla prima staccata riscontrate negli anni precedenti, l’organo di governo aveva deciso di allungare l’area sul rettilineo principale, mentre a Singapore si è direttamente aggiunta una quarta zona DRS.

La zona DRS sul rettilineo principale resta invariata Foto di: Alfa Romeo

Al contrario, a Spa è stata accorciata la zona di attivazione del DRS sul rettilineo del Kemmel, con i piloti che hanno però subito espresso un parere negativo. Un esperimento che verrà riproposto anche per la prossima tappa del mondiale ad Austin, dove la Formula 1 torna per l’inizio del penultimo triple header della stagione.

Una delle due zone in cui è possibile sfruttare l’ala mobile, più precisamente quella sul lungo rettilineo dopo curva 11, dove vi sono le migliori opportunità di attacco, verrà accorciata di 95 metri: quest’anno, infatti, il punto di attivazione sarà 345 metri dopo curva 11, mentre fino all’anno scorso si trovava a 250 metro dopo curva 11. Rimane invariato, invece, il detection point, ovvero il punto in cui viene stabilito se la vettura che segue è a meno di un secondo da quella che precede, così come l’altra zona DRS sul rettilineo di partenza.

Ciò renderà potenzialmente più difficile i sorpassi, con i piloti che dovranno tentare attacchi più decisi in fase di staccata, o provare a rimanere più vicini in uscita di curva 11, un tratto dove si possono provare differenti traiettorie per massimizzare la fase di trazione o di percorrenza.