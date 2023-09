F1 | Leclerc sorpreso: "Non ci aspettavamo questo avvio!"

A Marina Bay ecco la Ferrari che non t'aspetti. La pista che fa da palcoscenico al Gran Premio di Singapore è per caratteristiche una delle più favorevoli alle SF-23, ma un conto è sperare di fare bene rispetto agli standard stagionali, un altro è trovarsi a dominare entrambe le prime due sessioni di prove libere del venerdì.

Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. si sono divisi le due sessioni, firmando un miglior tempo a testa. Al termine della giornata il pilota nativo di Monte-Carlo ha affermato di essere sorpreso delle prestazioni così buone delle Rosse, ma anche di voler restare con i piedi per terra perché la concorrenza sarà tanta e molto competitiva.

"Sì, siamo sorpresi, ma non ci facciamo prendere la mano. È solo venerdì e ci aspettiamo che domani le altre squadre mostrino il loro vero potenziale. Non possiamo lasciarci trasportare, ma è vero che non ci aspettavamo questo tipo di prestazione, almeno di venerdì. È un buon inizio, ma ora dobbiamo concentrarci su noi stessi e speriamo di poter fare altrettanto domani".

Ferrari ha cambiato direzione nel bilanciamento della SF-23 rispetto a quanto fatto a Monza e i risultati sono arrivati subito. Un approccio differente, che però andrà confermato domani, in una delle qualifiche più importanti della stagione.

"Le sensazioni sono state buone fin dall'inizio. È cambiato molto rispetto a Monza, dove ho avuto una macchina piuttosto difficile da guidare il venerdì, ma abbiamo imparato da questo. Abbiamo scelto la strada opposta e il bilanciamento è stato subito ottimo, quindi sono molto contento del cambiamento di approccio ed è positivo costruire il weekend partendo da un venerdì come questo, ma, ancora una volta, abbiamo bisogno di fare un passo avanti per domani, quindi è lì che stiamo concentrando tutto al momento e vediamo cosa riusciamo a fare".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Le qualifiche a Marina Bay hanno un'importanza significativa, come spesso accade sulle piste cittadine. I sorpassi saranno rari e partire dalla prima fila, ancora meglio il pole position, sarà fondamentale per le ambizioni di successo della Ferrari.

Leclerc sa bene che Singapore sarà la grande occasione di evitare una stagione senza vittorie. Per questo domani proverà a mettere tutto assieme, essere protagonista di un giro vicino alla perfezione per poi raggiungere il proprio obiettivo e avere grosse possibilità di successo tra due giorni.

"È sempre molto difficile mettere insieme un giro qui, per molte ragioni: è estremamente caldo, le gomme si surriscaldano a dismisura, non c'è la stessa macchina dal primo all'ultimo settore, quindi bisogna adattarsi molto rapidamente, ma è una delle mie piste preferite della stagione e non vedo l'ora che arrivi domani, con poco carburante, di arrivare alla notte e di spingere come un matto".

"Sarà sicuramente combattuta, anche se mi aspetto che gli altri siano molto più veloci domani, quindi vediamo. Spero che non ci siano brutte sorprese, che saremo meno competitivi di quanto pensiamo al momento, ma per ora tutto sembra buono, quindi spero che domani sia la stessa cosa", ha concluso Leclerc.